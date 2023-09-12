Цена на Nokia X30 5G снижена в Индии: вот что вам нужно знать

Недавно компания Nokia объявила о значительном снижении цен на свой смартфон Nokia X30 5G в Индии. Компания снизила цену телефона на рупий. 12,000 30, что делает его более доступным для потребителей. Nokia X5 XNUMXG обладает впечатляющими характеристиками и функциями, что делает его желанным вариантом для пользователей смартфонов.

Nokia X30 5G оснащен 6.43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Он оснащен восьмиъядерным чипсетом Snapdragon 695 5G, обеспечивающим пользователям быструю и эффективную работу. Телефон оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает достаточно места для всех ваших файлов и приложений.

Что касается возможностей камеры, Nokia X30 5G может похвастаться двойной задней камерой с 50-мегапиксельным основным датчиком PureView и 13-мегапиксельным сверхширокоугольным дополнительным датчиком. Для селфи и видеочатов телефон оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Варианты подключения Nokia X30 5G включают 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS и порт USB Type-C. Телефон также оснащен встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев для дополнительной безопасности. Кроме того, он имеет класс защиты IP67 по защите от пыли и воды, что обеспечивает долговечность в различных средах.

Nokia X30 5G оснащен аккумулятором емкостью 4,200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Это означает, что вы можете быстро зарядить свое устройство и оставаться на связи в течение дня, не беспокоясь о сроке службы аккумулятора.

Благодаря элегантному дизайну, впечатляющим характеристикам и доступной цене Nokia X30 5G предлагает отличное соотношение цены и качества. Он доступен в цветах Cloudy Blue и Ice White.

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– Цена Nokia X30 5G в Индии снижена на рупий. 12,000 XNUMX, теперь доступно со скидкой [Название источника]

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