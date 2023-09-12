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HMD Global объявляет о запуске новой линейки мобильных устройств

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
HMD Global объявляет о запуске новой линейки мобильных устройств

Финская компания HMD Global, известная производством смартфонов под брендом Nokia, сообщила о планах представить новую линейку мобильных устройств под собственным брендом. Генеральный директор HMD Global Жан-Франсуа Бариль сделал заявление на Linkedin, заявив, что новый бренд HMD будет сосуществовать с телефонами Nokia и сотрудничать с неизвестными партнерами.

Барил выразил удовлетворение по поводу пути компании к «HMD – дому телефонов Nokia» и подчеркнул следующий шаг самостоятельного выхода на рынок. Он подчеркнул внимание к нуждам потребителей и созданию нового мира для телекоммуникаций.

Хотя конкретные подробности о новых продуктах HMD и дата их выпуска еще не разглашаются, вполне вероятно, что производством будет заниматься тайваньский технологический гигант Foxconn, поскольку в настоящее время они производят устройства под брендом Nokia.

Ожидается, что устройства под брендом HMD по-прежнему будут ориентированы на категорию бюджетных и средних устройств, что соответствует стремлению компании создавать устойчивое и доступное будущее. Поскольку бывшие руководители Nokia возглавляют HMD Global, это дает компании возможность продолжить наследие бренда под новым именем.

Ожидается дополнительная информация о новых продуктах HMD, а обновления будут предоставляться по мере их доступности.

источники:
– Автор: Джесс Уэзербед
– Изображение: Джоан Крос/NurPhoto через Getty Images

By Роберт Эндрю

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