Apple вряд ли выпустит новые iPad до 2024 года, говорит аналитик

По словам надежного аналитика Apple Минг-Чи Куо, Apple вряд ли выпустит новые iPad до 2024 года. Эта новость появилась всего за несколько часов до того, как Apple собирается представить новый iPhone 15 и линейку Apple Watch Series 9.

На прошлой неделе Куо также заявил, что новых MacBook не будет до следующего года. За исключением возможного обновления iMac, похоже, что Apple не будет анонсировать много новых аппаратных продуктов до конца года.

Первоначально предполагалось, что Apple проведет октябрьское мероприятие, чтобы представить первую серию компьютеров Mac Apple Silicon M3 и обновленный iPad Air. Однако и Куо, и Марк Гурман из Bloomberg сообщили, что это событие, скорее всего, не обсуждается. Ожидается, что новые компьютеры Mac дебютируют весной 2024 года, а не осенью 2023 года.

Гурман ранее упоминал, что обновление iPad Air все еще находится в разработке, но последний комментарий Куо также ставит под сомнение сроки этого выпуска.

В целом, похоже, что Apple сосредоточит внимание на выпуске аппаратного обеспечения нового iPhone 15 и Apple Watch Series 9. Обновление iPad Pro придется подождать до 2024 года, а другие ожидаемые выпуски также могут быть отложены.

источники:

– Минг-Чи Куо (Твиттер: @mingchikuo)

- Bloomberg