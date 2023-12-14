Новые открытия и приоритеты финансирования в области физики элементарных частиц

В недавнем отчете Группы по определению приоритетов проекта физики элементарных частиц (P5) изложены рекомендации на следующее десятилетие в области физики элементарных частиц. Отчет под названием «Исследование квантовой Вселенной: пути к инновациям и открытиям в физике элементарных частиц» подтверждает поддержку нескольких текущих крупномасштабных усилий и расширяет другие. Национальная лаборатория Лоуренса Беркли (Лаборатория Беркли) имеет хорошие возможности для поддержки этих рекомендаций, включая проект CMB-S4 и будущие эксперименты с темной энергией и темной материей. Кроме того, в отчете подчеркивается необходимость усиления поддержки исследований и разработок ускорителей, чтобы обеспечить будущие коллайдеры высоких энергий.

Отчет P5 является основополагающим документом, основанным на научных приоритетах, определенных в ходе исследования будущего физики элементарных частиц сообществом Snowmass. Это объединение вкладов тысяч ученых в набор согласованных рекомендаций. В отчете определены три всеобъемлющие научные темы, каждая из которых имеет два направления или движущие силы науки, которые рекомендуются в качестве наиболее многообещающих направлений исследований на следующие 10-20 лет.

В отчете также учтены последние достижения в области знаний и технологий, которые сформировали рекомендации группы. Открытие бозона Хиггса и продолжающееся изучение этой частицы способствовали нашему пониманию стандартной модели физики элементарных частиц. Более того, наше понимание темной материи эволюционировало, побуждая к исследованиям за пределами физики элементарных частиц и к более широкому космосу. В отчете также признается открытие гравитационных волн в 2015 году, которое повлияло на дискуссии вокруг ускорительной технологии и необходимости коллайдеров частиц следующего поколения.

Отчет P5 содержит рекомендации как по продолжению поддержки существующих проектов, так и по инвестированию в крупные новые строительные проекты. Главный приоритет принадлежит проекту CMB-S4, целью которого является точное картографирование космического микроволнового фона с беспрецедентной чувствительностью. Лаборатория Беркли возглавляет часть этого проекта Министерства энергетики (DOE), тесно сотрудничая с Чикагским университетом, который возглавляет часть Национального научного фонда (NSF). Второй крупный проект представляет собой обновленную вторую фазу проекта DUNE, а третий приоритет сосредоточен на значительном участии США в оффшорной фабрике Хиггса.

Эти рекомендации подчеркивают важность продолжения инвестиций в исследования в области физики элементарных частиц и стремления к новым открытиям. Благодаря поддержке и поддержке таких организаций, как Лаборатория Беркли, научное сообщество имеет хорошие возможности для достижения революционных достижений в нашем понимании Вселенной.