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Новая атака «WiKI-Eve» позволяет украсть числовые пароли через сигналы Wi-Fi

ByРоберт Эндрю

сентябрь 11, 2023
Новая атака «WiKI-Eve» позволяет украсть числовые пароли через сигналы Wi-Fi

Команда университетских исследователей в Китае и Сингапуре обнаружила новую атаку под названием «WiKI-Eve», которая может перехватывать передачу открытого текста со смартфонов, подключенных к современным Wi-Fi-маршрутизаторам, и распознавать отдельные числовые нажатия клавиш с точностью до 90%. В этой атаке используется функция, известная как BFI (информация обратной связи о формировании луча), представленная в Wi-Fi 5 (802.11ac) в 2013 году. BFI позволяет устройствам отправлять маршрутизаторам информацию о своем местоположении для более точного направления сигнала. Однако этот обмен данными содержит конфиденциальную информацию в виде открытого текста, что делает его уязвимым для перехвата и неправильного использования.

Атака WiKI-Eve — это атака в реальном времени, которая перехватывает сигналы Wi-Fi во время ввода пароля на смартфоне. Злоумышленник должен сначала идентифицировать цель, используя индикатор идентификации, например MAC-адрес. Подготовка включает в себя анализ сетевого трафика и поведения пользователей, чтобы связать физическое устройство цели с их цифровым трафиком. Как только цель определена, злоумышленник захватывает временные ряды BFI жертвы во время ввода пароля с помощью инструмента мониторинга трафика, такого как Wireshark.

Каждый раз, когда цель нажимает клавишу, генерируется отчетливый сигнал Wi-Fi из-за воздействия на антенны Wi-Fi за экраном. Злоумышленник записывает эти сигналы и использует технику машинного обучения под названием «1-D сверточная нейронная сеть» для анализа захваченных данных и последовательного распознавания нажатий клавиш, независимо от стилей набора текста.

Исследователи провели эксперименты с использованием WiKI-Eve с разными моделями телефонов и участниками, которые вводили разные пароли в разных условиях. Результаты показали, что WiKI-Eve может определить шестизначные цифровые пароли с вероятностью успеха 85% менее чем за сто попыток. Однако расстояние между злоумышленником и точкой доступа существенно влияет на вероятность успеха. Увеличение расстояния с 1 м до 10 м привело к снижению успешных угадываний на 23%.

Кроме того, исследователи протестировали атаку на пароли WeChat Pay и обнаружили, что WiKI-Eve правильно определила пароли в 65.8%. Модель последовательно предсказывала правильный пароль в пределах 5 лучших вариантов более чем в 50% тестов.

Эта атака подчеркивает необходимость усиления мер безопасности в точках доступа Wi-Fi и приложениях для смартфонов. Возможные решения включают рандомизацию клавиатуры, шифрование трафика данных, запутывание сигнала, скремблирование CSI, скремблирование канала Wi-Fi и другие защитные меры.

Источник: arxiv.org

By Роберт Эндрю

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