Обнаружено новое понимание нашего генетического темного генома

Резюме: Международная группа ученых провела революционное исследование структуры LINE-1, вирусоподобного элемента, ответственного за большую часть нашего «темного генома». Изучая LINE-1, исследователи смогут разработать инновационные методы лечения аутоиммунных заболеваний, рака и нейродегенеративных расстройств.

Исследователи из Университета Рутгерса, Гарвардской медицинской школы и других учреждений опубликовали первые изображения с высоким разрешением и структурные детали LINE-1, древнего генетического паразита, обнаруженного в ДНК человека. Этот ретроэлемент действует как «прыгающий ген» и внес значительный вклад в нашу генетическую темную материю. Исследование, проведенное Мартином Тейлором и исследователями из биотехнологической компании ROME Therapeutics, проливает свет на механизмы функционирования LINE-1.

Элементы LINE-1 обычно дремлют в здоровых клетках, но могут стать активными при болезненных состояниях. При активации LINE-1 производит белки, такие как белок LINE-1 ORF2 (L1 ORF2p), которые пытаются вставить новые вызывающие мутации копии LINE-1 обратно в нашу ДНК. Повышенная активность элементов LINE-1 связана с аутоиммунными заболеваниями, раком и другими состояниями.

Получив подробные знания о LINE-1, LINE-1 РНК и L1 ORF2p, исследователи надеются разработать лекарства, которые смогут связываться с этими молекулами и предотвращать причинение ими вреда организму. Кроме того, это исследование может привести к фундаментальным открытиям о природе человека и других живых организмов.

В состав исследовательской группы входили профессор Эдди Арнольд и доцент-исследователь Франческ Ксавье Руис, эксперты по структуре ферментов обратной транскриптазы. Их предыдущая работа над структурой обратной транскриптазы ВИЧ проложила путь к новым лекарствам от ВИЧ. Открытие структуры ORF1p LINE-2 может также иметь важное значение для лечения рака, аутоиммунных заболеваний и процесса старения.

LINE-1 является распространенным элементом в ДНК человека, его количество в типичном геноме составляет более полумиллиона копий. Хотя из-за неизвестной функции он подпадает под категорию «темного генома», понимание LINE-1 позволяет лучше понять нашу генетическую структуру.

Эти совместные и междисциплинарные усилия не только раскрывают внутреннюю работу LINE-1, но и подчеркивают важность командной работы для научных прорывов. Глубокие знания исследовательской группы в области структурной биологии и биохимии сыграли важную роль в совершении этих открытий.

Дальнейшие исследования темного генома могут раскрыть дополнительные загадки и пролить свет на то, как эти элементы формируют наши биологические характеристики.