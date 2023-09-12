Может ли Starfield достичь 60 кадров в секунду на Xbox Series X? Тесты Digital Foundry дают надежду!

Технические эксперты Digital Foundry провели тесты, чтобы определить, сможет ли Starfield, долгожданная игра от Bethesda, работать со скоростью 60 кадров в секунду (FPS) на Xbox Series X. Хотя ответ не однозначен, результаты вселяют надежду на игроки.

Digital Foundry использовала комплект AMD 4800S Desktop Kit, который точно соответствует графическому процессору Xbox Series X, для запуска Starfield с настройками, сопоставимыми с версией Xbox Series X. Затем они снизили разрешение до 1440p, чтобы оно соответствовало версии Xbox Series S, и тщательно исследовали игру, чтобы оценить частоту кадров.

Команда обнаружила, что большую часть времени игра работала с частотой выше 40 FPS. Это говорит о том, что режим 40 кадров в секунду с различными настройками графического процессора или настройками масштабирования динамического разрешения может быть целесообразным вариантом. Другая возможность — режим переменной частоты обновления (VRR), который разблокирует частоту кадров для игроков с дисплеями с поддержкой VRR.

Однако достижение стабильных 60 FPS на протяжении всей игры кажется маловероятным для Starfield. Digital Foundry приходит к выводу, что специальный режим производительности со скоростью 60 кадров в секунду представляет собой серьезную проблему. Тем не менее, всегда есть шанс, что Bethesda сможет удивить игроков оптимизациями в будущем.

Хотели бы вы увидеть режим производительности 40 кадров в секунду для Starfield на Xbox Series X? Поделитесь своими мыслями ниже!

Определения:

– FPS: количество кадров в секунду, показатель частоты обновления или частоты кадров в игре или видео. Он указывает, сколько отдельных кадров отображается в секунду.

– Графический процессор: графический процессор, специализированная электронная схема, которая обрабатывает и визуализирует изображения, видео и анимацию.

– VRR: переменная частота обновления, технология отображения, которая позволяет частоте обновления экрана динамически адаптироваться к частоте кадров отображаемого контента.

Источник: Digital Foundry, «Может ли Starfield работать со скоростью 60 кадров в секунду на Xbox Series X?», Pure Xbox.