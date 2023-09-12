Santa Cruz представляет Heckler SL: легкий eMTB с ходом 150 мм

Санта-Крус вышел на рынок легких электрических горных велосипедов с выпуском Heckler SL. Этот новый велосипед имеет ход задних колес 150 мм и предназначен для преодоления всей горы. Он оснащен двигателем Fazua Ride 60 и встроенной батареей емкостью 430 Втч, обеспечивающей ускорение при движении по холмам. Heckler SL предназначен для тех, кто хочет получить больше удовольствия от езды на велосипеде с небольшой дополнительной помощью на подъемах.

В основе Heckler SL лежит электрический велосипедный двигатель Fazua Ride 60, обеспечивающий максимальный крутящий момент 60 Нм и пиковую мощность 450 Вт. Двигатель предлагает три режима мощности — «Бриз», «Река» и «Ракета», которые можно настроить в приложении Fazua. Время автономной работы и настройки мощности отображаются на светодиодном дисплее на верхней трубке, который также оснащен портом USB-C для зарядки устройств.

Санта-Круз утверждает, что Heckler SL с его меньшим и более легким двигателем и аккумулятором емкостью 430 Втч обеспечивает тот же запас хода, что и полноценный eMTB с аккумулятором емкостью 630 Втч. Несъемный аккумулятор устраняет необходимость в защелках или крышках, что приводит к компактной конструкции нижней трубы с меньшим внутренним диаметром.

Heckler SL доступен в пяти размерах: от маленького до очень большого, а также в пяти вариантах сборки. Цены начинаются от 6,699 фунтов стерлингов и доходят до 11,999 XNUMX фунтов стерлингов. Международные цены еще не подтверждены.

В целом, Heckler SL от Santa Cruz предлагает гонщикам легкий вариант eMTB с достаточной мощностью и запасом хода, чтобы покорить любую гору, сохраняя при этом ощущение и управляемость традиционного трейлового велосипеда.

Определения:

– eMTB: электрический горный велосипед, оснащенный двигателем, помогающим крутить педали.

– Крутящий момент: мера силы, которая заставляет объект вращаться вокруг оси.

– Wh: Ватт-час, единица измерения энергии, используемая для батарей и электрических систем.

– USB-C: интерфейс универсальной последовательной шины (USB), который поддерживает более быструю передачу данных и более высокую выходную мощность.

– Светодиод: светоизлучающий диод, тип источника света, обычно используемый в электронных устройствах.

Источник: [Название источника]