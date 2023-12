Запуски новых ракет ожидаются в 2024 году

By

В 2024 году в аэрокосмической отрасли ожидается несколько первых полетов новых ракет, что позволит решить проблему нехватки ракет-носителей, вызванную растущим числом спутниковых группировок. Эти предстоящие запуски подчеркивают амбиции различных космических агентств и компаний по продвижению космических исследований и технологий. Вот некоторые из примечательных миссий, которые стоит ожидать:

1. Ariane 6: После нескольких лет задержек из-за пандемии и других проблем ракета Ariane 6, разработанная Европой в ответ на Falcon 9 компании SpaceX, наконец-то готова к своему первому полету. Благодаря новым методам производства Ariane 6 стремится стать более рентабельным, чем его предшественник, способным доставлять полезную нагрузку как на геостационарную, так и на низкую околоземную орбиту.

2. Vega C. Ожидается, что ракета Vega C, произведенная итальянской космической компанией Avio, снова запустится в четвертом квартале 2024 года. Это произошло после того, как с декабря 2022 года ей запретили полеты из-за неудачного коммерческого полета. Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует использовать Vega C для запуска европейских научных спутников и спутников GPS.

3. Vulcan Centaur: United Launch Alliance (ULA) представит ракету Vulcan Centaur в качестве замены своих предыдущих ракет-носителей. Благодаря способности доставлять значительную полезную нагрузку на низкую околоземную орбиту Vulcan Centaur стремится предложить более экономически эффективное решение. Первый запуск запланирован на начало января, а последующие миссии будут включать в себя частный лунный посадочный модуль и космический корабль Dream Chaser компании Sierra Space.

4. Starship: SpaceX продолжит испытания своей мегаракеты Starship в 2024 году, несмотря на первоначальные неудачи. Starship — самая большая и мощная ракета из когда-либо построенных, за ее развитием внимательно следит НАСА, поскольку с ней был заключен контракт для миссий по высадке на Луну. Генеральный директор SpaceX Илон Маск ожидает более успешных полетов в ближайшем будущем.

5. New Glenn: Ракета New Glenn компании Blue Origin должна дебютировать в 2024 году и предназначена для доставки полезного груза весом 45 метрических тонн на низкую околоземную орбиту. Хотя New Glenn и не такой мощный, как Falcon Heavy от SpaceX, он сыграет решающую роль в лунной миссии НАСА «Артемида-5», а также запустит зонд НАСА EscaPADE для изучения магнитосферы Марса.

Эти предстоящие запуски знаменуют собой важные вехи в освоении космоса и демонстрируют постоянные усилия по инновациям и расширению возможностей ракет. По мере того, как все больше стран и компаний инвестируют в космические технологии, возможности будущих миссий и открытий расширяются.