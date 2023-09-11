Патент Nintendo предлагает потенциальное решение проблемы с дрейфом Joy-Con

Недавняя заявка на патент, поданная Nintendo, похоже, указывает на то, что компания изучает способы решения существующей проблемы сдвига Joy-Con. Дрейф Joy-Con, досадная проблема, при которой консоль Nintendo Switch регистрирует фантомное движение контроллеров, является постоянной проблемой с момента запуска консоли в 2017 году. Это привело к коллективным искам и побудило Nintendo извиниться за причиненные неудобства. своим клиентам.

В патентной заявке, поданной 11 мая и опубликованной Патентным ведомством США 7 сентября, предлагается решение, связанное с использованием магнитореологической жидкости. Эта жидкость меняет вязкость в ответ на магнитные поля и становится устойчивой при смещении рабочего элемента контроллера. Другими словами, эта технология потенциально может предотвратить смещение контроллеров Joy-Con.

Хотя в патенте прямо не упоминается смещение Joy-Con, автор игр и защитник доступности Лора Кейт Дейл выразила надежду, что предлагаемая технология решит эту проблему. Она также предположила, что Nintendo может внедрить в будущей консоли аналоговые джойстики с силовой обратной связью, аналогичные тем, что есть на PlayStation 5. Дейл подчеркнул важность сделать эти функции доступными для игроков с ограниченными возможностями, разрешив их отключение на системном уровне.

Подача патентной заявки также возродила слухи о Nintendo Switch 2, которая может быть выпущена в 2024 году. По словам Дейла, обновленная консоль, как ожидается, предложит больше мощности, улучшенную частоту кадров и разрешение за счет масштабирования в стиле DLSS. Дейл также выразил надежду, что гипотетический Switch 2 будет включать в себя функции доступности, которые стали стандартными для других консолей, такие как фильтры дальтонизма и теги доступности в цифровом магазине.

Хотя еще неизвестно, приведут ли эти патентные разработки к постоянному исправлению сдвига Joy-Con, усилия Nintendo по решению этой проблемы и улучшению доступности в своих будущих консолях и контроллерах являются обнадеживающими знаками для геймеров.

источники:

– Патентное ведомство США

– Лаура Кейт Дейл – стенограмма Twitter DM