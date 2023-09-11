Новый патент на контроллер Nintendo предлагает решение проблемы с дрейфом Joy-Con

Недавно опубликованный патент Патентного ведомства США указывает на то, что Nintendo, возможно, рассматривает возможность окончательного решения давней проблемы сдвига Joy-Con. Дрейф Joy-Con — это проблема, при которой консоль Nintendo Switch реагирует на фантомные движения контроллеров Joy-Con. Эта проблема стала серьезным разочарованием для владельцев Switch с момента выпуска консоли в 2017 году, что привело к коллективным искам и извинениям со стороны Nintendo.

В патенте предлагается использовать «секцию сопротивления» с магнитореологической жидкостью, изменяющей вязкость в зависимости от напряженности магнитного поля. Эта жидкость будет действовать как сопротивление при перемещении контроллера. Автор игр и защитник доступности Лаура Кейт Дейл выразила надежду, что этот патент означает, что Nintendo работает над Joy-Cons, которые используют магнетизм для предотвращения дрейфа. Однако другие предполагают, что патент может намекать на то, что Nintendo представит аналоговые джойстики с силовой обратной связью, аналогичные тем, что есть на PS5.

Дейл также подчеркнул важность возможностей доступности на уровне системы для игроков с ограниченными возможностями. Если бы Nintendo включила в цифровой магазин такие функции, как фильтры дальтонизма на уровне системы и теги доступности, это сделало бы игры на Switch более доступными и инклюзивными.

Кроме того, патент породил слухи об ожидаемой Nintendo Switch 2, которая, по слухам, выйдет в 2024 году. Предполагается, что Switch 2 будет иметь улучшенную производительность и масштабирование в стиле DLSS для повышения частоты кадров и разрешения.

Хотя еще неизвестно, будет ли Nintendo реализовывать идеи, представленные в патенте, и каким образом, возможность постоянного исправления дрейфа Joy-Con является обнадеживающей новостью для владельцев Switch. Nintendo пока не предоставила официального комментария по поводу патента.

Источник: Патентное ведомство США.