Обновление Google Camera 9.0 добавляет новые функции в телефоны Pixel

Выпущено приложение Google Camera версии 9.0 с новым пользовательским интерфейсом и режимами. Первоначально появившееся на будущих Pixel 8 и Pixel 8 Pro, обновление теперь начало распространяться и на другие устройства Pixel. Однако похоже, что для обновления требуется Android 14, поскольку в качестве минимального требования требуется Android SDK 34.

Обновление было опубликовано на Telegram-канале Google News вместе с APK-файлом, который пользователи могут установить на свои телефоны Pixel. Следует отметить, что это обновление может работать только на устройствах под управлением бета-версии Android 14, поскольку стабильная версия Android 14 еще не доступна.

Некоторые из новых функций Google Camera 9.0 включают в себя переключатель для легкого переключения между режимами фото и видео, отдельные режимы съемки для каждого режима, быстрые настройки, доступные с помощью жестов, а также обновленный макет с переворачивающейся галереей и кнопками для селфи. В обновлении также представлен новый тематический значок.

Номер версии этого обновления — 9.0.115.561695573.37. Учитывая требования Android 14, вполне вероятно, что официальный выпуск этого обновления камеры совпадет с запуском Pixel 8 или когда станет доступен стабильный Android 14. Непонятно, откуда взялась эта сборка, но теперь она доступна для скачивания.

Если вы хотите опробовать новую Google Camera 9.0, вы можете скачать ее по ссылке, предоставленной Telegram-каналом Google News.

Источники: Новости Google (Telegram).