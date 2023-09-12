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Forza Motorsport представляет новый игровой процесс и режим карьеры в предстоящем выпуске

ByГабриэль Бота

сентябрь 12, 2023
Forza Motorsport представляет новый игровой процесс и режим карьеры в предстоящем выпуске

Turn 10 Studios недавно продемонстрировала 17 минут геймплея долгожданной игры Forza Motorsport во время ежемесячной трансляции Forza. Новая часть серии под простым названием Forza Motorsport обещает захватывающие обновления и изменения, знаменующие новую эру популярной франшизы гоночных игр.

В кадрах игрового процесса показан «Начальный драйв» игры, который служит вступительной сценой, а также гоночный уик-энд в рамках Builder's Cup. «Начальный драйв» позволяет игрокам совершить тренировочный круг по трассе Мэйпл-Вэлли на Chevrolet Corvette E-Ray, одном из автомобилей с прикрытия в игре. Передвигаясь по заполненному трафику, игроки должны освоить каждый поворот, чтобы успешно продвигаться вперед.

После тренировочного круга кадры игрового процесса переходят в ночную гонку на вымышленной трассе Хаконе. На этот раз игроки возьмут под свой контроль Cadillac Racing V-Series.R № 01, еще один автомобиль с обложки в игре. После пит-стопа у игроков есть свежие шины, чтобы побороться за первое место.

Видео также демонстрирует режим карьеры в игре, известный как Builders Cup. Игроки могут выбрать один из трех стартовых автомобилей, включая Subaru STI S2019 209 года, Honda Civic Type R 2018 года и Ford Mustang GT 2018 года. В кадрах игрового процесса представлена ​​тренировка на трассе Grand Oak Club Circuit, еще одной новой вымышленной трассе, дающей игрокам возможность ознакомиться с физикой игры и управлением ею.

Хотя изначально игра знакомит игроков в первую очередь с вымышленными схемами, в ней также будут представлены схемы реального мира. По окончании тренировки игроков встречает захватывающая гонка с участием 24 машин, каждая из которых проходит свой первый поворот по-своему.

В этом выпуске Forza Motorsport применен уникальный подход: в нем убрана числовая последовательность, которая присутствовала в предыдущих частях. Цель игры — переопределить серию как игру с «развитием автомобилей», сместив акцент с коллекционирования автомобилей на освоение транспортных средств посредством улучшений, привязанных к уровню владения автомобилем. Отход от традиционного дизайна гоночных игр — это захватывающее изменение, которое найдет отклик у поклонников жанра.

Выпуск Forza Motorsport запланирован на 10 октября 2023 года для платформ Xbox Series X|S и ПК. Он будет доступен на Xbox Game Pass и PC Game Pass в день запуска.

источники:
– Студии Turn 10.

By Габриэль Бота

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