Обзор NBA 2K24: разочаровывающие микротранзакции затмевают сильный игровой процесс

NBA 2K24 потенциально может стать суперзвездой, выигравшей чемпионат, но ей это не удается из-за сильной зависимости от микротранзакций. Несмотря на то, что игровой процесс на площадке превосходен и предлагает аутентичный опыт НБА, игровые режимы страдают от внутриигровых покупок, которые необходимы для конкуренции с другими игроками в Интернете. В частности, режим MyCareer является центральным элементом итерации этого года, но он не вознаграждает навыки и усилия по сравнению с ярлыками с открытым кошельком.

Несмотря на отсутствие яркой новой механики, NBA 2K24 по-прежнему может похвастаться фантастической графикой и более сильным игровым процессом. Новая функция ProPLAY, которая преобразует кадры NBA в игровую анимацию в реальном времени, обеспечивает более плавное движение, более аутентичную анимацию дриблинга, бросков и передач. Игроки-суперзвезды, такие как Леброн Джеймс, очень похожи на своих реальных коллег, обеспечивая более захватывающий опыт. Противник с искусственным интеллектом бросает вызов, не чувствуя себя несправедливым, поскольку мяч надежно достается лучшим игрокам на площадке.

Эта проблема распространяется и на атакующую сторону: классические тактики, такие как пик-н-ролл, менее пригодны для использования. Защитники без мяча теперь лучше понимают своих противников, заставляя их принимать стратегические решения. Функция повышения адреналина также добавляет интерактивности оборонительной игре, делая ее более интересной в сетевых матчах.

Однако не все аспекты игрового процесса на площадке существенно улучшились. Геймплей с быстрым прорывом по-прежнему отсутствует, что лишает хорошую защиту элемента азарта. ИИ иногда принимает ошеломляющие решения, например, объявляет ошибочные тайм-ауты. Комментаторы и игра команды в перерыве в целом хороши, хотя заметно отсутствие Чарльза Баркли.

Одним из самых больших недостатков NBA 2K24 является упор на внутриигровые покупки в режиме MyCareer. Несмотря на то, что они играют часами и вкладывают виртуальную валюту в улучшение атрибутов, игрокам трудно достичь более высокого общего рейтинга. Игра побуждает игроков тратить реальные деньги на обновления, затмевая настраиваемые аспекты MyCareer, которые делают ее приятной.

В заключение, NBA 2K24 демонстрирует впечатляющий игровой процесс на площадке и аутентичную графику, но ее портит сильная зависимость от микротранзакций. Игровые режимы, особенно MyCareer, страдают от отсутствия полезного прогресса. Несмотря на то, что игра делает шаги вперед в игровой механике, она не обеспечивает действительно удовлетворительного опыта.