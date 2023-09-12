Steam недавно назвал Overwatch 2 от Blizzard и NBA 2K2 от 24K Sports первой и второй худшими играми года на основе отзывов пользователей. Из 183,780 165,573 обзоров Overwatch в Steam 2 24 являются отрицательными. Аналогичным образом, игра NBA 8K3,135, выпущенная 3,523 сентября, получила XNUMX отрицательных отзывов из XNUMX рецензий.

Негативные отзывы об Overwatch 2 в основном связаны с наличием микротранзакций. Изначально игра находилась в интернет-магазине Blizzard Battle.net, где пользователи не могли оставлять отзывы. Однако, когда в августе Overwatch стал доступен в Steam, у игроков наконец-то появилась возможность выразить свое недовольство микротранзакциями. Несмотря на негативные отзывы, Overwatch 2 по-прежнему занимает место в топ-50 самых популярных игр Steam с почти 30,000 XNUMX одновременных пользователей. Кажется, что, хотя некоторым игрокам может не нравиться направление, в котором пошла игра, им все равно нравится в нее играть.

NBA 2K24, с другой стороны, подверглась критике не только за микротранзакции, но и за тусклую графику и игровой процесс. Разочарованные фанаты утверждают, что это разочарование не ново, поскольку предыдущие части серии NBA 2K также разочаровывали. Фактически, выпуск 2020 года, NBA 2K21, был назван «мошенничеством с бесплатной мобильной игрой», а выпуск 2021 года, NBA 2K22, подвергся критике как «одна огромная вымогательство». Игроки выражают разочарование по поводу постоянного присутствия микротранзакций, которые были частью серии начиная с NBA 2K13.

Несмотря на негативные отзывы, и Overwatch 2, и NBA 2K24 по-прежнему имеют преданных поклонников. Однако критика и разочарование, высказанные игроками, указывают на то, что в будущих версиях этих игр могут потребоваться значительные изменения, чтобы вернуть доверие и удовлетворение игрового сообщества.

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