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NBA 2K24 подверглась резкой критике и пополнила ряды игр с низким рейтингом в Steam

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
NBA 2K24 подверглась резкой критике и пополнила ряды игр с низким рейтингом в Steam

Выпуск NBA 2K24 вызвал волну негативных отзывов со стороны игрового сообщества, благодаря чему игра попала в число игр с худшим рейтингом в Steam. Игроки выразили свое недовольство новой системой регрессии значков в игре и включением механики Shooting Slump, считая их одними из самых разочаровывающих дополнений франшизы.

Одна из существенных проблем, особенно для игроков на ПК, заключается в том, что версия игры для ПК не поддерживает функции следующего поколения, доступные на PS5 и Xbox Series X|S. В результате игроки на ПК будут иметь ограниченный набор функций по сравнению с их консольными аналогами.

Негативный прием NBA 2K24 очевиден из ее пользовательских рейтингов в Steam. На данный момент игра является второй игрой с самым низким рейтингом на платформе: ошеломляющие 90.1% отзывов пользователей дали ей отрицательную оценку. Из 2,928 обзоров только 9.9% были положительными, что сделало эту игру одной из самых негативно рецензируемых в Steam, подобно печально известной бомбардировке обзоров Overwatch 2.

Многие негативные отзывы подчеркивают разочарование ПК-игроков отсутствием новых функций. Некоторые пользователи считают, что NBA 2K24 — это просто копирование игры прошлого года, в которой отсутствуют инновации, а также закрепляется неравенство и жестокое обращение с игроками ПК и Steam.

Игроки на ПК будут лишены различных дополнений, которые есть в игре, включая Crossplay, возможность начать карьеру в WNBA и MyNBA. Это исключение еще больше усиливает разочарование, выраженное сообществом.

Еще неизвестно, как разработчики решат эти проблемы и внесут ли они какие-либо изменения для улучшения игрового процесса для игроков NBA 2K24, особенно для тех, кто работает на платформе ПК.

источники:
– Steam 250 (URL-адрес не указан)
– Автор: Джереми Ган

By Вики Ставропулу

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