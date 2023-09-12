NBA 2K24 получила негативную реакцию со стороны игроков на ПК и стала второй игрой с худшими рецензиями в Steam

Недавно выпущенная NBA 2K24, последняя часть многолетней баскетбольной серии, разработанной 2K, подверглась резкой критике со стороны ПК-игроков, что привело к наплыву негативных отзывов в Steam. В результате по данным Steam 2, игра теперь занимает второе место на платформе с худшими рецензиями после Overwatch 250.

Негативная реакция связана с тем, что версия NBA 2K24 для ПК основана на версиях игры для PlayStation 4 и Xbox One, а не на более продвинутых версиях для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Из-за этого решения версия для ПК стала визуально отсутствующей и лишенной значительных улучшений по сравнению с прошлогодней версией. Кроме того, в версии для ПК отсутствуют некоторые функции, эксклюзивные для новых версий консоли.

Например, на официальном сайте игры представлены такие функции, как ProPLAY, который плавно включает реальные кадры NBA в игровой процесс NBA 2K24, а также персонализированный режим карьеры под названием The W. К сожалению, эти функции доступны только игрокам на PlayStation 5 и Xbox. Серия X/S, заставляющая игроков ПК чувствовать себя обделенными.

Обзоры в Steam выражают разочарование игроков. Многие отмечают, что игровой процесс и анимация практически не изменились по сравнению с предыдущими версиями. Один игрок заявляет: «Главное меню и текстуры парка, как всегда, выглядят очень дешево». Другой обзор подчеркивает отсутствие усилий, вложенных в версию для ПК, сравнивая ее с консольной версией и выражая разочарование по поводу упущенных возможностей сделать ее на одном уровне с версиями следующего поколения.

Критика также направлена ​​в адрес включения микротранзакций в NBA 2K24, игру, за которую игроки уже заплатили полную цену. В негативных комментариях на таких платформах, как Reddit, упоминается, что в игре используются различные тактики микротранзакций, что еще больше усугубляет недовольство игроков.

На данный момент 2K не решила проблем, связанных с версией для ПК, и не предоставила никакой информации о потенциальных обновлениях для улучшения игры.

Определения:

– Микротранзакции: внутриигровые покупки, которые позволяют игрокам покупать виртуальные товары или функции за реальные деньги.

– PlayStation 4 (PS4): игровая консоль, разработанная Sony.

– Xbox One: игровая консоль, разработанная Microsoft.

– PlayStation 5 (PS5): новейшая игровая консоль Sony, пришедшая на смену PS4.

– Xbox Series X/S: новейшие игровые консоли Microsoft, пришедшие на смену Xbox One.

Источники: Steam 250, Eurogamer.