НАСА отмечает успешную установку лазерной связи между космической станцией и спутником-ретранслятором

Недавно НАСА достигло важной вехи в области космической связи, успешно установив лазерную связь между Международной космической станцией (МКС) и демонстрационным спутником лазерной связи (LCRD). Это первая двусторонняя сквозная лазерная ретрансляционная система НАСА.

Инновационная связь состоялась 5 декабря 2023 года, когда LCRD НАСА и новая полезная нагрузка ILLUMA-T (интегрированный пользовательский модем и терминал усилителя низкой околоземной орбиты LCRD) впервые успешно обменялись данными. ILLUMA-T, установленный на открытом экспериментальном модуле японской МКС, демонстрирует, как лазерный ретранслятор связи на геосинхронной орбите может повысить эффективность и скорость передачи данных.

Лазерная связь, также известная как оптическая связь, использует для передачи сигналов инфракрасный свет вместо традиционных радиоволн. Использование инфракрасного света позволяет использовать более узкую длину волны, что позволяет космическому кораблю передавать больше данных при каждой передаче. Эта революционная технология открывает значительные перспективы для научных исследований, поскольку может значительно повысить эффективность передачи данных и способствовать более быстрым научным открытиям.

По словам доктора Джейсона Митчелла, директора подразделения передовых коммуникаций и навигационных технологий SCaN, успешная связь между ILLUMA-T и LCRD является свидетельством потенциала лазерной связи. Он объяснил, что лазерная связь может не только облегчить возврат большего количества данных от научных миссий, но также служить критически важным двусторонним каналом связи, позволяющим астронавтам оставаться на связи с Землей, когда они отправляются в глубокий космос.

После установки «ИЛЛЮМА-Т» на МКС инженеры провели на орбите испытания, чтобы убедиться в его штатной работе. Полезная нагрузка теперь поддерживает связь с LCRD, спутником-ретранслятором, запущенным в 2021 году, который прошел более 300 экспериментальных конфигураций для совершенствования технологий лазерной связи.

Дэвид Исраэль, архитектор космической связи и навигации НАСА, подчеркнул значимость этого достижения, заявив, что успешная космическая связь с использованием лазерных технологий открывает путь для оперативных демонстраций и экспериментов. Эти эксперименты помогут оптимизировать внедрение проверенных технологий лазерной связи в будущие миссии, максимизируя исследовательские и научные усилия.

Успешная линия лазерной связи между МКС и LCRD представляет собой значительный шаг вперед в области космической связи. Это демонстрирует стремление НАСА использовать передовые технологии для повышения эффективности и результативности миссий, направленных на дальнейшее понимание Вселенной.