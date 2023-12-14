Исследование опасных слоев Солнца: путешествие в неизведанное

Описание: Солнечный зонд НАСА «Паркер» отправляется в революционную миссию по исследованию Солнца, приближаясь ближе, чем когда-либо прежде. По мере того, как он погружается в слои Солнца, он сталкивается с экстремальными условиями, такими как сокрушающее кости давление, сильная жара и нестабильные магнитные поля.

Солнечный зонд НАСА «Паркер», запущенный в 2018 году, призван разгадать тайны Солнца. С каждым приближением зонд сталкивается с беспрецедентными проблемами, которые подчеркивают сложности освоения космоса.

Путешествие начинается с короны — области, расположенной на высоте от 7 до 10 миллионов километров над поверхностью Солнца. Температура короны достигает 1 миллиона градусов по Цельсию, что делает ее почти в 900 раз горячее лавы. Для навигации по этому палящему слою необходимы передовые отражающие технологии, способные выдерживать интенсивность яркого солнечного света.

Подойдя ближе, зонд сталкивается с хромосферой, где колоссальные солнечные протуберанцы простираются на десятки тысяч километров за пределы Солнца. Эти протуберанцы с температурой, превышающей 10,000 XNUMX градусов по Цельсию, представляют собой огромные проблемы для космических кораблей.

Когда зонд приближается к фотосфере, видимой поверхности Солнца, возникает главная опасность – солнечные пятна. Эти более холодные участки газа, вызванные мощными внутренними магнитными полями, представляют угрозу для электроники и увеличивают риск солнечных вспышек. Солнечные вспышки выделяют энергию, эквивалентную 10 миллиардам водородных бомб, поэтому для зонда крайне важно уйти от этих активных областей.

Спускаясь дальше, зонд достигает конвективной зоны, где температура возрастает до 2 миллионов градусов Цельсия. Без материала, способного выдержать такую ​​сильную жару, невозможность выживания становится очевидной.

Последний слой, ядро ​​Солнца, находится примерно на глубине 500,000 200 километров под поверхностью. Здесь давление превышает уровень моря на Земле в XNUMX миллиардов раз. Атомы сжимаются до плотности, в десять раз превышающей плотность железа, создавая среду, не похожую ни на одну другую.

Экстраординарная миссия солнечного зонда «Паркер» демонстрирует ненасытное любопытство человечества и значительные трудности, с которыми приходится сталкиваться при исследовании неизведанного. По мере того, как мы приближаемся к Солнцу, зонд раскрывает тайны центральной звезды нашей солнечной системы, открывая путь для будущих научных открытий.