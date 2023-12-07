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Исследование потенциала надувных теплозащитных экранов для будущих космических миссий

ByВики Ставропулу

Декабрь 7, 2023
Исследование потенциала надувных теплозащитных экранов для будущих космических миссий

Успешная демонстрация НАСА надувного теплового экрана в прошлом году вызвала интерес со стороны множества компаний, желающих сотрудничать с агентством в продвижении этой инновационной технологии. В ноябре НАСА провело летные испытания надувного замедлителя (LOFTID) на низкой околоземной орбите в качестве дополнительной полезной нагрузки во время запуска метеорологического спутника JPSS-2. Шестиметровый надувной тепловой экран развернулся при входе в атмосферу и благополучно приземлился в Тихом океане.

Одной из заинтересованных сторон является United Launch Alliance (ULA), которая выразила заинтересованность в интеграции этой технологии в свою концепцию технологии разумного модульного автономного возврата (SMART) для восстановления ускорительных двигателей. ULA в настоящее время сотрудничает с НАСА для продвижения технологии LOFTID в рамках Соглашения о космосе. Это сотрудничество будет включать разработку более крупной аэрооболочки диаметром 10 метров.

Чтобы добиться большего размера, секции тора надувного замедлителя необходимо будет увеличить в диаметре и накачать до более высокого давления. Джо Дель Корсо, руководитель проекта LOFTID в Исследовательском центре Лэнгли, упомянул, что ULA финансирует этот значительный технологический скачок. Однако ULA — не единственная компания, заинтригованная технологией LOFTID. Другие компании, в том числе Outpost, стартап, предлагающий коммерческие системы повторного входа, также проявили интерес.

НАСА также сотрудничает с неизвестными гигантами отрасли, стремясь исследовать еще более крупные аэрооболочки диаметром от 18 до 20 метров для различных нераскрытых применений. Кроме того, Blue Origin участвовала в полете LOFTID, предоставив финансирование команде НАСА по научно калиброванным изображениям в полете, которая собрала важные данные во время входа в атмосферу.

Хотя эти партнерства ускоряют разработку крупномасштабных надувных замедлителей, НАСА признает, что оно не может полагаться исключительно на промышленность в разработке этой технологии. Агентство продолжит инвестировать в исследования и разработки, чтобы использовать весь потенциал надувных тепловых щитов для будущих миссий человека, например, на Марс.

By Вики Ставропулу