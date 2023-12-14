НАСА тестирует революционную роботизированную змею в канадском национальном парке

Ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) недавно провели новаторский эксперимент в канадском национальном парке Джаспер. Целью эксперимента было проверить возможности инновационного робота-змеи под названием EELS (Exobiology Extant Life Surveyor) в экстремальных условиях.

В отличие от обычных роботизированных устройств, EELS представляет собой механическую змею длиной 4.4 метра, весом 200 фунтов и диаметром 10 сантиметров. Змееподобная конструкция позволяет ему легко маневрировать на сложной местности, что делает его идеальным для исследовательских целей.

Во время полевых испытаний в сентябре ученые Лаборатории реактивного движения специально выбрали ледник Атабаска в качестве места для своего эксперимента. Поскольку ледники, как известно, представляют собой экстремальную среду с непредсказуемыми условиями, это был идеальный сценарий для проверки функциональности и устойчивости EELS.

Робот EELS успешно продемонстрировал свою способность перемещаться по коварной местности ледника. Оснащенный современными датчиками и камерами, он собрал ценные данные о геологических и биологических особенностях ледника. Змееподобный робот двигался изящно, имитируя движения настоящей змеи, что позволяло ему без особых усилий преодолевать трещины и узкие тропы.

Целью эксперимента было оценить потенциал EELS для будущих миссий, требующих исследования в сложных условиях. Его адаптируемость и универсальность делают его привлекательным вариантом для научных исследований, таких как изучение отдаленных и недоступных районов Земли или даже исследование других планет.

Это успешное испытание робота EELS в национальном парке Джаспер знаменует собой важную веху в технологии роботизированных исследований. Благодаря своему уникальному дизайну и расширенным возможностям EELS может революционизировать то, как мы исследуем и понимаем экстремальные условия как на нашей планете, так и за ее пределами.