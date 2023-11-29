НАСА намерено совершить революцию в воздушных исследованиях Марса

НАСА расширяет границы воздушных исследований Марса, поскольку успех вертолета Ingenuity Mars открывает путь для разработки межпланетных дронов следующего поколения. Лаборатория реактивного движения агентства (JPL) завершила испытания новой конструкции пропеллера, которая повысит скорость и возможности будущих марсианских вертолетов.

Ingenuity, изначально созданный как демонстрация технологий, далеко превзошел все ожидания, совершив колоссальные 66 успешных полетов на Красной планете. Его достижения доказали, что воздушные исследования действительно жизнеспособны в сложной марсианской среде. Пока Ingenuity продолжает парить над поверхностью Марса, собирая жизненно важные данные для ученых, инженеры JPL неустанно работают над улучшением конструкции ротора для будущих миссий.

Аэродинамические испытания, проведенные на огромном космическом симуляторе JPL, воспроизвели условия тонкой марсианской атмосферы, что имеет решающее значение для проверки эффективности новых винтов. Модернизированные роторы достигли впечатляющей скорости 3,500 об/мин, что на 750 об/мин быстрее, чем у нынешних лопастей Ingenuity. Этот прорыв позволяет роторам достигать скоростей чуть ниже звукового барьера, компенсируя разреженность атмосферы и создавая необходимую подъемную силу для продолжительного полета.

Удлиненные роторы, почти на четыре дюйма длиннее, чем у Ingenuity, обеспечивают большую структурную прочность и открывают путь для более амбициозных будущих миссий. Тем не менее, разработка этих усовершенствованных винтов также требует тщательного учета общего веса вертолета. Балансировка более тяжелых роторов требует снижения веса других компонентов, таких как опоры, для поддержания оптимальной производительности.

В дополнение к продолжающимся исследованиям Ingenuity, НАСА планирует произвести дальнейшую революцию в воздушных исследованиях Марса. Марсианский научный вертолет, способный нести большую научную нагрузку, чем его предшественник, может служить летающим разведчиком в предстоящих миссиях. Кроме того, в планы на будущее входит использование вертолетов для сбора образцов, собранных марсоходом Perseverance в рамках миссии по возврату образцов с Марса. Однако проблемы, связанные со стоимостью проекта, побудили НАСА временно приостановить работу над этим амбициозным проектом.

Поскольку НАСА является пионером в области воздушных исследований, уроки, извлеченные из триумфов Ingenuity, и продолжающаяся разработка роторов прокладывают путь в будущее, в котором дроны парят в марсианском небе, раскрывая тайны Красной планеты, как никогда раньше.

Часто задаваемые вопросы

1. Сколько полетов совершила компания Ingenuity на Марс?

Ingenuity успешно совершила 66 полетов на Марс, превысив первоначальную цель в пять полетов.

2. Какую скорость может развивать ротор новой конструкции?

Новые пропеллеры достигли скорости 3,500 об/мин, что на 750 об/мин быстрее, чем у нынешних лопастей Ingenuity.

3. Почему роторы на Марсе должны вращаться с большей скоростью?

Тонкая марсианская атмосфера требует более высоких скоростей ротора для создания достаточной подъемной силы по сравнению с атмосферой Земли.

4. Каковы будущие планы НАСА по воздушным исследованиям Марса?

НАСА намерено использовать Mars Science Helicopter для будущих миссий, что позволит перевозить более крупное научное оборудование. Кроме того, вертолеты потенциально могут получить образцы, собранные марсоходом Perseverance в рамках миссии по возврату образцов с Марса.