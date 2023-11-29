НАСА получает сигнал от космического корабля, находящегося за миллионы миль от нас, совершая революцию в сфере связи

НАСА успешно приняло сигнал от космического корабля, находящегося на расстоянии 10 миллионов миль, что ознаменовало значительный прорыв в коммуникационных технологиях. Космическое агентство совершило этот подвиг, применив Deep Space Optical Communications (DSOC) — новаторский эксперимент, в котором для передачи данных используются удаленные лазеры.

Традиционно связь с космическими кораблями в глубоком космосе преимущественно опиралась на радиосигналы, передаваемые через обширные наземные антенны. Несмотря на надежность, эти радиосигналы имеют ограниченную полосу пропускания, что затрудняет отправку больших файлов, таких как фотографии и видео высокой четкости.

DSOC стремится революционизировать это узкое место связи, используя лазеры для более быстрой и эффективной передачи данных. НАСА утверждает, что эта технология потенциально может повысить скорость передачи данных до 100 раз по сравнению с нынешними методами. Недавнее успешное испытание DSOC представляет собой первый случай передачи данных с помощью лазера из места за пределами Луны, что фактически увеличило дальность связи более чем в 40 раз.

Миссия НАСА «Психея», которая в прошлом месяце приступила к изучению далекого астероида, стала первой попыткой проверить эту передовую технологию за пределами Луны. Оснащенный лазерным приемопередатчиком, способным передавать и принимать лазерные сигналы в ближнем инфракрасном диапазоне, космический корабль синхронизировался с лазерным маяком НАСА в Калифорнии, совершив прорыв, известный как «первый свет».

Это первоначальное достижение является частью серии экспериментов, которые, как надеется НАСА, подтвердят эффективность лазерной технологии для передачи данных. Труди Кортес, директор по демонстрациям технологий Управления космических технологий в штаб-квартире НАСА, объяснила, что достижение этой вехи имеет решающее значение для будущего освоения космоса. Он открывает путь к более высоким скоростям передачи данных и позволяет передавать важную научную информацию, изображения высокой четкости и даже потоковое видео, что в конечном итоге поддерживает конечную цель человечества — отправить людей на Марс.

Точность, необходимая для передачи лазерных сигналов на такие огромные расстояния, сравнима с направлением светового луча на монету с расстояния в милю. Кроме того, и лазер, и его цель постоянно движутся, что требует тщательной настройки на протяжении 20-минутного путешествия от самой дальней точки космического корабля «Психея».

В дальнейшем НАСА сосредоточится на совершенствовании систем лазерного наведения космического корабля, чтобы обеспечить точное наведение. После завершения проекта агентство планирует провести дальнейшие эксперименты, демонстрирующие способность космического корабля поддерживать передачу данных с высокой пропускной способностью на различных расстояниях от Земли. Эти эксперименты включают кодирование данных в фотоны света, излучаемые космическим кораблем, что позволяет декодировать информацию и повторно собирать ее в изображения или другие важные данные по прибытии на земные телескопы.

Благодаря этому революционному достижению НАСА готово изменить связь между Землей и дальним космосом, предлагая новые возможности для научных исследований и космических путешествий человека.

FAQ

Чем DSOC отличается от традиционных методов коммуникации?

Традиционная связь с космическими кораблями в глубоком космосе основана на радиосигналах, полоса пропускания которых ограничена. С другой стороны, DSOC использует лазеры для передачи данных, что потенциально повышает скорость передачи данных до 100 раз.

Каково значение приема сигнала на расстоянии 10 миллионов миль?

Получение сигнала с космического корабля, находящегося на расстоянии 10 миллионов миль, является крупным достижением, поскольку оно демонстрирует возможность лазерной связи на большие расстояния и ее потенциал совершить революцию в области связи в дальнем космосе.

Каковы потенциальные преимущества лазерной связи для освоения космоса?

Лазерная связь обеспечивает более высокую скорость передачи данных, что позволяет передавать большие файлы, такие как фотографии и видео высокой четкости. Эта технология может значительно улучшить научные исследования и поддержать будущие усилия по освоению космоса человеком, такие как миссии на Марс.

С какими проблемами сталкивается лазерная связь?

Лазерная связь требует точного наведения и отслеживания из-за постоянного движения как космического корабля, так и цели на Земле. Более того, адаптация данных к фотонам света для передачи и их точное декодирование по прибытии создает дополнительные технические препятствия, которые решают исследователи.

Как НАСА будет проводить дальнейшие эксперименты?

НАСА сосредоточится на совершенствовании систем лазерного наведения космического корабля, чтобы обеспечить точное наведение. Затем агентство планирует провести эксперименты, демонстрирующие устойчивую передачу данных с высокой пропускной способностью на разных расстояниях от Земли путем кодирования данных в световые фотоны, излучаемые космическим кораблем.