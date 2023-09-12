Биржа Штутгарта в цифровом формате сотрудничает с Мюнхенской Re Group для повышения безопасности и доступности ставок

Boerse Stuttgart Digital, известный игрок в крипто- и цифровом бизнес-секторе европейских фондовых групп, объявил о стратегическом страховом партнерстве с Мюнхенской Re Group, шаг, направленный на повышение безопасности и доступности ставок в Европе. Это сотрудничество представляет собой новаторский шаг в сфере ставок в регионе, предлагая институциональным инвесторам безопасное и комплексное универсальное решение для ставок.

Ключевым компонентом этого инновационного предложения является решение по страхованию ставок Мюнхенской Re Group, специально разработанное для смягчения рисков снижения рисков для Boerse Stuttgart Digital. Слэшинг является проблемой в рамках консенсусного механизма Proof-of-Stake в блокчейне Ethereum, где валидаторы потенциально могут потерять свои поставленные на кон активы из-за нарушений сетевых правил, даже без злого умысла. Концепция страхования Мюнхен Ре обеспечивает покрытие в случае таких серьезных инцидентов, добавляя существенный уровень защиты для инвесторов.

В рамках своей дочерней компании Blocknox GmbH компания Boerse Stuttgart Digital Custody расширяет свое существующее кастодиальное решение, включив в него это новое предложение по ставкам. Это гарантирует, что инвесторы, желающие участвовать в стейкинге, смогут насладиться средой исключительного качества и безопасности. Доктор Оливер Винс, управляющий директор Boerse Stuttgart Digital, выразил удовлетворение по поводу этого партнерства и отметил растущий интерес институциональных инвесторов к стейкингу. Он подчеркнул важность укрепления доверия к безопасности среды ставок, назвав Boerse Stuttgart Digital и Мюнхен Ре пионерами в совместном решении этой проблемы.

Доктор Андре Кнёрхен, руководитель отдела андеррайтинга новых технологий в Мюнхене Ре, подчеркнул потенциал роста цифровых активов в индустрии финансовых услуг. Партнерство между Boerse Stuttgart Digital и Мюнхен Ре объединяет их сильные стороны, чтобы способствовать более быстрому и безопасному институциональному внедрению цифровых активов. Такое сотрудничество не только приносит пользу институциональным инвесторам, но и способствует созданию более надежной экосистемы для всех заинтересованных сторон.

Это стратегическое партнерство основано на успешном сотрудничестве Boerse Stuttgart Digital Custody с Мюнхенской Re Group в области депозитарного страхования с 2022 года. С расширением участия в стейкинге институциональные инвесторы теперь имеют возможность исследовать пространство ставок с меньшими барьерами. Boerse Stuttgart Digital продолжает предоставлять своим институциональным партнерам надежные и безопасные решения для ставок, еще больше диверсифицируя возможности в секторе собственной торговли.

Определения:

Стейкинг: процесс участия в сети блокчейнов Proof-of-Stake путем хранения и «закладывания» определенного количества криптовалюты для проверки транзакций и защиты сети.

Слэшинг: штраф, налагаемый на валидаторов в блокчейне Proof-of-Stake за нарушение сетевых правил, что может привести к потере их поставленных активов.

источники:

– Биржа Штутгарта Digital

– Мюнхен Ре Групп