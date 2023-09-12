Трейлер запуска Mortal Kombat 1 раскрывает игровой процесс Рэйко и Шанг Цунга

Последний релизный трейлер Mortal Kombat 1 не только дает фанатам возможность взглянуть на игровой процесс персонажей Рэйко и Шанг Цунга, но и раскрывает их ужасные гибели. Трейлер демонстрирует элементы истории, связанные с возрождением Шанг Цунга во вселенной, созданной богом огня Лю Кангом. Знаменитые способности Шанг Цунга к изменению формы проявляются в полной мере, позволяя ему превращаться в своих противников и копировать их движения.

Гибель Шанг Цунга особенно ужасна, поскольку он открывает рану на груди своего противника и вливает в нее отвратительную смесь, высвобождая демонический ужас, который наносит свирепый укус. Этот фаталь уже заслужил среди фанатов прозвище «инопланетный фаталити».

Трейлер также дает представление об игровом процессе Рэйко, заместителя генерала Шао. Жестокий сокрушающий удар Рэйко заключается в том, чтобы бросить копье в грудь противника, разбить его надвое, а затем пронзить его череп оставшейся частью.

В дополнение к кадрам игрового процесса разработчик NetherRealm также представил набор специальных возможностей для Mortal Kombat 1. Эти параметры включают звуковые описания и подсказки к действиям на экране, которые воспроизводятся контекстно во время игры, что делает игру более инклюзивной для игроков с разными способностями. .

Mortal Kombat 1 выйдет 14 сентября для тех, у кого есть ранний доступ из Premium Edition, и 19 сентября для всех остальных. Шанг Цунг — это бонус за предварительный заказ, продолжающий традицию предложения эксклюзивных персонажей в качестве поощрения за предварительные заказы.

Для получения дополнительной информации о Mortal Kombat 1 фанаты могут прочитать недавнее объявление о присоединении Нитары к составу, озвученное актрисой Меган Фокс. Кроме того, есть интервью с руководителем разработки Эдом Буном из gamescom и трейлер с участием Дэйва Баутисты, отдающий дань уважения культовому рекламному ролику Mortal Monday.

источники:

- IGN.com