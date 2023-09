Nintendo Switch 2: слухи о характеристиках и возможная дата выпуска

Недавний отчет известного источника видеоигр NateTheHate предоставил более подробную информацию о предполагаемой Nintendo Switch 2. По словам Нейта, новая система якобы была продемонстрирована разработчикам за закрытыми дверями на Gamescom 2023 в Кельне, Германия.

Одна из ключевых частей информации, которой поделился Нейт, заключается в том, что демо-версия The Legend of Zelda: Breath of the Wild работала на новой системе с разрешением 4K и частотой 60 кадров в секунду, со значительно более коротким временем загрузки по сравнению с оригинальной Nintendo Switch. . Это говорит о том, что Switch 2 может иметь улучшенные характеристики производительности, особенно когда он подключен к док-станции.

Также было упомянуто, что новая система может включать технологию DLSS (Deep Learning Super Sampling), в частности DLSS 3.5. Однако важно отметить, что реализация DLSS на Switch 2 может не включать в себя все функции версии для ПК.

Сообщается, что еще одной демоверсией, представленной на Gamescom, была The Matrix, которая, по-видимому, не уступала консолям следующего поколения с точки зрения визуального качества, включая расширенные возможности трассировки лучей. Однако предполагается, что эта демонстрация могла работать не на собственном оборудовании, а на ПК или комплекте разработчика с аналогичными характеристиками.

В то время как обсуждения на Gamescom указывали на потенциальную дату выпуска в марте 2024 года, NateTheHate выразил неуверенность относительно того, относится ли эта дата к официальному анонсу или фактическому запуску Nintendo Switch 2.

Что касается обратной совместимости, то пока нет точной информации о том, будет ли новая система совместима с играми, выпущенными для оригинальной Nintendo Switch.

Хотя эти подробности дают интригующее представление о слухах о Nintendo Switch 2, важно относиться к этой информации с осторожностью, поскольку они по-прежнему основаны на непроверенных утечках. Только время покажет, подтвердятся ли эти слухи, и фанаты с нетерпением ждут официальных заявлений от самой Nintendo.

Источники: NateTheHate, Reddit.