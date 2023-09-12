Миссия невыполнима: Мертвая расплата, часть первая: выпущены эксклюзивные кадры

IGN опубликовал эксклюзивный 10-минутный кадр из предстоящего фильма «Миссия невыполнима: Мертвая расплата, часть первая», в котором показан персонаж Тома Круза Итан Хант в действии в международном аэропорту Абу-Даби. Фильм будет доступен в цифровом формате 10 октября и на 4K Ultra HD SteelBook, 4K Ultra HD, Blu-ray и DVD 31 октября (1 ноября в Австралии).

Цифровой релиз фильма будет включать в себя закулисные кадры, смелые трюки и кадры, не вошедшие в театральный релиз. Режиссер Кристофер МакКуорри и монтажер Эдди Хэмилтон прокомментируют каждую сцену, предлагая зрителям более глубокое понимание захватывающих моментов фильма.

Бонусный контент также будет включать в себя исследование экзотических мест съемок в Абу-Даби и Риме, демонстрируя, как снимались захватывающие эпизоды. Кроме того, зрители смогут заглянуть за кулисы захватывающей дух Венеции и стать свидетелями самоотверженности и преданности актеров во время подготовки к своим ролям.

Релиз также будет включать в себя расширенные кадры одного из крупнейших трюков в истории кино, демонстрирующего Тома Круза, спускающего мотоцикл со скалы. В фильме также будут подробно объяснены опасные трюки, связанные с полетами на высокой скорости, с акцентом на применяемые методы обучения.

Еще одним ярким моментом бонусного контента является короткометражка о кульминационной сцене поезда, дающая представление о том, как она была запечатлена на пленку. Режиссер и монтажер также поделятся потрясающими удаленными кадрами, которые не вошли в окончательную версию фильма.

Поклонники франшизы «Миссия невыполнима» с нетерпением ждут выхода Dead Reckoning Part One, которую описывают как веселую, напряженную и рефлексивную сагу в жанре экшн. Игра Тома Круза в этом фильме получила похвалу читателей IGN, которые назвали его лучшим фильмом.

Источник: IGN (URL не указан)