Вероника Бирд устроила ужин на Неделе моды в ресторане Fotografiska

Вероника Бирд недавно устроила ужин в рамках Недели моды в ресторане Veronika в Fotografiska, момент, которого бренд с нетерпением ждал три года. Ужин был организован в честь осенней кампании бренда, и его организаторами выступили соучредители Veronica Beard Вероника Миле Бирд и Вероника Суонсон Бирд вместе с Лорой Браун. На мероприятии присутствовали такие известные гости, как Марта Стюарт, Минди Калинг, Рэйчел Броснахэн, Зои Дойч, Лили Рэйб, Аврора Джеймс, Кэндис Хаффин и Саттон Фостер.

Вестибюль ресторана был украшен стопками печатных газет с изображениями предвыборной кампании и осенней мантрой бренда: «Последние новости: женщинам нужна одежда, которую они действительно могут носить». Минди Калинг, одна из гостей, выразила свое восхищение брендом, заявив, что она считает эту одежду лестной и идеально подходящей для ее образа жизни писательницы и артистки.

После основного блюда ужина к каждому столу подошли официанты с серебряными тарелками с брелоками. Эти брелоки можно было обменять в «проверке пальто» на блейзер с эмблемой Вероники Бирд и нагрудный платок с монограммой. Гости, желающие приобрести больше вещей бренда, могут посетить бутик SoHo позже на этой неделе, где Лора Браун будет одним из организаторов благотворительного шопинга в пользу некоммерческой организации по борьбе со СПИДом (красный).

Во время ужина Вероника Суонсон Бирд обратилась к залу и подчеркнула, что бренд ориентирован на то, чтобы хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать и делать добро. Она выразила благодарность за настоящий момент и возможность отпраздновать осенний сезон. Вероника Миле Бирд поддержала это мнение, заявив, что они верят в важность того, чтобы другие чувствовали себя хорошо, а также хорошо выглядели и делали хорошие дела.

В целом ужин Вероники Бирд в рамках недели моды в Veronika стал праздничным мероприятием, продемонстрировавшим осеннюю кампанию бренда и собравшем известных гостей из индустрии моды и развлечений.

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