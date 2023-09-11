Вероника Бирд отпраздновала осеннюю кампанию ужином на Неделе моды

Вероника Бирд недавно устроила ужин в рамках недели моды в ресторане Veronika в Fotografiska, чтобы отпраздновать запуск своей осенней кампании. Ужин провели соучредители Вероника Миле Бирд и Вероника Суонсон Бирд вместе с Лорой Браун. Среди известных гостей были Марта Стюарт, Минди Калинг, Рэйчел Броснахэн и сестра Лидия Броснахэн, Зои Дойч, Лили Рэйб, Аврора Джеймс, Кэндис Хаффин и Саттон Фостер.

Осенняя кампания бренда была на видном месте по всему ресторану, с изображениями кампании и осенним заголовком-мантрой бренда: «Последние новости: женщинам нужна одежда, которую они действительно могут носить».

Минди Калинг, поклонница бренда, выразила восхищение лестной одеждой Вероники Бирд. Она заявила, что эти пиджаки особенно подходят ее писательской натуре. Она также посетила показ Ralph Lauren и Открытый чемпионат США во время недели моды.

Во время ужина гости были приятно удивлены, когда официанты преподнесли им серебряные блюда с брелоками для ключей. Эти брелоки можно было обменять при проверке пальто на блейзер с эмблемой Вероники Бирд и нагрудный платок с монограммой.

Для тех, кто хочет узнать больше о бренде, позднее на этой неделе Лора Браун проведет благотворительное шопинг-мероприятие в бутике Сохо в пользу некоммерческой организации по борьбе со СПИДом (красный).

Вероника Суонсон Бирд обратилась к гостям в начале ужина, подчеркнув стремление бренда хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать и делать добро. Она выразила благодарность за возможность отметить осенний сезон в динамично развивающейся модной индустрии.

Вероника Миле Бирд, согласившись со Swanson Beard, подчеркнула важность того, чтобы другие чувствовали себя хорошо, заявив, что хороший внешний вид и хорошие поступки могут идти рука об руку.

Источник: Эта статья основана на исходной статье Эмили Мерсер для WWD «Вероника Бирд празднует осеннюю кампанию ужином на Неделе моды».