Представляем Microsoft Designer: мощь искусственного интеллекта у вас под рукой

Microsoft Designer, приложение для дизайна на базе искусственного интеллекта, появилось на телефонах Android через Google Play Store. Это бесплатное приложение позволяет пользователям раскрыть возможности искусственного интеллекта прямо со своих смартфонов. С помощью приложения Microsoft Designer пользователи могут удалять фон с фотографий, создавать изображения на основе искусственного интеллекта, создавать публикации в социальных сетях, изменять размеры изображений и дизайнов и многое другое.

В прошлом году Microsoft представила свое первое приложение с искусственным интеллектом, ориентированное на дизайн, Microsoft Designer для настольных операционных систем. Теперь они распространили его на мобильные телефоны, что позволяет пользователям удобно использовать возможности Microsoft AI со своих телефонов.

Хотя Microsoft Designer доступен бесплатно в магазине Google Play, похоже, он совместим только с некоторыми телефонами Android. Планшеты и складные телефоны в настоящее время не поддерживаются. Кроме того, согласно сообщениям, приложение не всегда может оставаться бесплатным.

Однако на данный момент пользователи могут загрузить приложение и использовать опыт Microsoft в области искусственного интеллекта для создания широкого спектра проектов, включая изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, и публикации в социальных сетях, украшенные изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта.

Использовать Microsoft Designer просто. Например, если вы планируете предстоящую вечеринку с пиццей, вы можете попросить ИИ создать для нее историю в Instagram. Приложение предложит вам на выбор несколько вариантов, и вы сможете дополнительно настроить их с помощью текстовых подсказок для управления механизмом искусственного интеллекта Microsoft на базе DALL-E.

Microsoft подчеркивает, что приложение можно использовать для решения любой задачи, связанной с дизайном, которую вы только можете себе представить. Пока вы работаете над своими творениями, искусственный интеллект Microsoft даже предложит новые элементы на основе того, что вы разрабатываете, повышая общий профессионализм вашей работы.

Благодаря Microsoft Designer мощь искусственного интеллекта у вас под рукой, что позволяет вам раскрыть свой творческий потенциал и легко и эффективно создавать потрясающие проекты.

источники:

— MSPowerUser