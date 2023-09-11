Представляем Xbox Mastercard: кредитную карту для любителей игр

Microsoft собирается выпустить новый потрясающий продукт для энтузиастов игр — Xbox Mastercard. Эта кредитная карта без годовой комиссии, выпущенная Barclays и доступная исключительно для тестеров Xbox в США, предлагает геймерам уникальную возможность зарабатывать баллы, которые можно обменять на игры и дополнения для Xbox.

В отличие от Microsoft Rewards, Xbox Mastercard работает как отдельная система вознаграждений. Владельцы карт могут заработать один балл за каждый потраченный доллар, при этом 1 баллов по карте эквивалентны подарочной карте на 1,500 долларов, которую можно обменять в онлайн-магазине Xbox от Microsoft. Кроме того, владельцы Xbox Mastercard имеют возможность заработать пять баллов за каждый доллар, потраченный на соответствующие продукты в онлайн-магазине Microsoft Store, а также три балла за каждый доллар, потраченный на потоковые сервисы, такие как Netflix и Disney Plus, и службы доставки, такие как Grubhub и ДверДэш.

Эксклюзивные преимущества также доступны новым участникам карты. Они могут заработать бонус в размере 5,000 баллов (что эквивалентно сумме 50 долларов США) после совершения первой покупки, а также трехмесячную подписку на Xbox Game Pass Ultimate. Это трехмесячное членство можно даже подарить друзьям или семье.

Карта Xbox Mastercard имеет несколько вариантов дизайна на выбор и может быть персонализирована с помощью уникального тега игрока. Начиная с 21 сентября инсайдеры Xbox в континентальной части США, на Аляске и на Гавайях могут подать заявку на получение этой замечательной кредитной карты.

Стоит отметить, что это первый раз за более чем десятилетие, когда Microsoft предложила кредитную карту Xbox. Ранее в 2005 году компания предоставила подписчикам Xbox Live бесплатную карту лояльности Xbox Live Diamond, которая давала скидки в участвующих розничных магазинах. У Sony также есть аналогичная кредитная карта — кредитная карта PlayStation, которая позволяет пользователям накапливать баллы за покупки, связанные с играми.

Карта Xbox Mastercard представляет собой инновационный способ для геймеров получать вознаграждения, занимаясь своим любимым хобби. Благодаря множеству преимуществ и эксклюзивных предложений эта кредитная карта будет пользоваться большим спросом среди энтузиастов игр в Соединенных Штатах.

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