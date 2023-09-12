Windows прекращает использование сторонних драйверов принтеров: что нужно знать

Согласно недавнему документу поддержки, опубликованному Microsoft, Windows намерена постепенно отказаться от драйверов принтеров сторонних производителей. Компания планирует использовать универсальный «драйвер класса», который поддерживает такие стандарты, как протокол Интернет-печати (IPP) и принят в альянс Mopria Alliance. Ожидается, что это изменение будет происходить постепенно, начиная с 2025 года.

Первоначально Microsoft прекратит принимать новые драйверы принтеров сторонних производителей в Центре обновления Windows. Обновления существующих драйверов по-прежнему будут разрешены, но новые принтеры больше не смогут добавлять настроенные сторонние драйверы. К 2026 году все принтеры, подключенные к ПК с Windows, по умолчанию будут использовать встроенный драйвер класса, даже если существует сторонний драйвер. А начиная с 2027 года в Центре обновления Windows для драйверов принтеров будут разрешены только исправления, связанные с безопасностью.

Для пользователей, которые полагаются на сторонние драйверы для поддержки старых принтеров без поддержки Mopria или IPP, нет непосредственных причин для беспокойства. Существующие драйверы продолжат работать, их можно будет установить из Центра обновления Windows или загрузить вручную. Microsoft также продолжит подписывать новые драйверы принтеров в рамках своей программы совместимости оборудования Windows, хотя эти драйверы не будут добавлены в Центр обновления Windows после 2025 года.

Этот отказ от сторонних драйверов является положительным событием для экосистемы Windows. Вместо того, чтобы иметь дело с раздутыми и зачастую ненадежными драйверами, не имеющими своевременных обновлений, пользователи получат выгоду от простоты и совместимости драйвера класса. Этот единый драйвер может работать с различными устройствами со схожими функциями, гарантируя, что старые принтеры продолжат работать с новыми версиями программного обеспечения. Производители принтеров по-прежнему могут поддерживать специализированные функции с помощью дополнительных приложений поддержки печати, доступных в Магазине Windows.

Стоит отметить, что отказ Microsoft от сторонних драйверов отражает существующие тенденции в отрасли. Большинство современных принтеров уже поддерживают Mopria и имеют встроенную поддержку IPP с начала 2010-х годов. Apple предприняла аналогичные шаги, отказавшись от сторонних драйверов принтеров macOS в пользу AirPrint на основе IPP в 2019 году.

Хотя переход на драйверы класса обеспечивает улучшенную совместимость, он не устраняет всех проблем, связанных с принтером. Такие проблемы, как фантомное застревание бумаги, отключение сети, требования к фирменным чернилам и ограничения сканера, скорее всего, сохранятся. Однако отказ от сторонних драйверов — это шаг в правильном направлении к более оптимизированному и стабильному процессу печати.

источники:

– Документ поддержки Microsoft