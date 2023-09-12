Новый беспроводной контроллер Xbox Astral Purple уже доступен для предварительного заказа

Microsoft выпускает новый цветной вариант беспроводного геймпада Xbox под названием Astral Purple. Контроллер имеет переднюю панель темно-фиолетового цвета, соответствующие джойстики и кнопки, а также белую заднюю часть. Триггеры, бамперы и D-pad черные. Геймеры, которые ищут новый контроллер Xbox и любят фиолетовый цвет, теперь могут предварительно заказать контроллер Astral Purple по цене 64.99 долларов США / 59.99 фунтов стерлингов в Microsoft Store. Ожидается, что он будет запущен 19 сентября.

За последний год Microsoft представила различные новые цветовые решения для контроллеров Xbox. Некоторые из предыдущих выпусков включают контроллер Sunkissed Vibes, контроллер Stormcloud Vapor и контроллер Velocity Green. Однако самым уникальным и нетрадиционным контроллером, предложенным Microsoft, был контроллер TMNT с ароматом пиццы.

Геймеры и поклонники Xbox оценят возможность добавить фиолетовый оттенок в свои игровые настройки с помощью беспроводного контроллера Xbox Astral Purple. Благодаря своему эстетичному дизайну Microsoft продолжает предоставлять широкий выбор цветов в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Предварительный заказ контроллера гарантирует, что фанаты будут одними из первых, кто приобретет это новое дополнение к линейке контроллеров Xbox.

источники:

Исходная статья: Оригинальное название статьи

Определения: Xbox – бренд игровых консолей, разработанный и принадлежащий корпорации Microsoft.

Контроллер — устройство, используемое для взаимодействия с видеоигрой, обычно имеющее кнопки, джойстики и триггеры.

Microsoft Store — интернет-магазин цифровых программных и аппаратных продуктов корпорации Microsoft.

TMNT — Teenage Mutant Ninja Turtles, франшиза, в которой антропоморфные черепахи играют роль супергероев.

Источник изображения: ссылка на источник изображения.