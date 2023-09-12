Microsoft Surface Duo, выпущенный в сентябре 2020 года, подошел к концу пути обновления программного обеспечения. На данный момент устройство больше не будет получать обновления версий Android и исправления безопасности. Эта новость может разочаровать пользователей, которым при покупке складного устройства было обещано три года поддержки программного обеспечения.

Когда Surface Duo был выпущен, на нем был предустановлен Android 10. Microsoft заверила пользователей, что они будут получать обновления безопасности Android и обновления операционной системы в течение трех лет. Однако за время своего существования устройство получило только два обновления версии Android. В январе 2022 года он был обновлен до Android 11, а позже, в октябре, получил обновление Android 12L. К сожалению, Android 12L станет последним обновлением версии Android для Surface Duo.

Отсутствие программной поддержки для устройства ценой в 1,399 долларов, безусловно, не впечатляет пользователей. В результате они получают устройство, которое может не иметь новейших функций или улучшений безопасности.

С другой стороны, Microsoft Surface Duo 2, выпущенный в октябре 2021 года, также получит только три года поддержки программного обеспечения. В настоящее время он работает на Android 11 и получил обновление Android 12L в октябре 2022 года. Однако Microsoft еще не подтвердила, будет ли Surface Duo 2 получать какие-либо дальнейшие обновления ОС Android до окончания поддержки в октябре 2024 года.

При принятии решения о покупке пользователям важно учитывать срок поддержки программного обеспечения устройства. Хотя Surface Duo и Surface Duo 2 обладают уникальными функциями и форм-факторами, ограниченное количество обновлений программного обеспечения может повлиять на их долгосрочное удобство использования.

В заключение отметим, что линейка Microsoft Surface Duo больше не будет получать обновления программного обеспечения, включая обновления версий Android и исправления безопасности. В результате у пользователей остаются устройства, которые не получат новейших функций и улучшений. Прежде чем принимать решение о покупке, пользователям следует учитывать срок поддержки программного обеспечения устройства, особенно для устройств более высокого ценового диапазона.

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