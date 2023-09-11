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Microsoft прекращает выпуск обновлений для оригинального Surface Duo, оставив клиентов разочарованными

ByГабриэль Бота

сентябрь 11, 2023
Microsoft прекращает выпуск обновлений для оригинального Surface Duo, оставив клиентов разочарованными

В оригинальном Microsoft Surface Duo, выпущенном в 2020 году, закончились обновления программного обеспечения, что оставило клиентов разочарованными. Уникальное устройство с двумя экранами рекламировалось как инструмент повышения производительности с расширенными возможностями многозадачности. Однако первоначальные обзоры выявили серьезные проблемы с программным обеспечением, хотя аппаратное обеспечение получило высокую оценку.

Microsoft обещала три года выпуска обновлений программного обеспечения для Surface Duo, но обновления появлялись медленно. Компания выпустила обновление Android 11 в начале 2022 года, на несколько месяцев позже графика. За этим последовало появление Android 12L как для оригинального Surface Duo, так и для его продолжения позднее в 2022 году.

К сожалению, Android 12L станет последним обновлением оригинального Surface Duo. На странице поддержки Microsoft подтверждается, что обновления для устройства, включая полные обновления ОС и безопасности, закончились 10 сентября 2023 года. Несмотря на это, обновление Android 13 для Surface Duo так и не было выпущено, хотя Google выпустила обновление более года. назад. Это означает, что клиенты, купившие телефон за 1,400 долларов у Microsoft, получили меньше обновлений ОС по сравнению с устройствами Google Pixel и Samsung Galaxy.

Будущее Surface Duo 2 также не выглядит многообещающим. Ожидается, что поддержка будет прекращена в октябре 2024 года, и пока нет никаких признаков официального выпуска Android 13 для устройства. Похоже, что Microsoft отошла от форм-фактора с двумя экранами: в сообщениях говорится, что компания планирует выпустить складное устройство, подобное Samsung Galaxy Z Fold и Google Pixel Fold.

Хотя оригинальный Surface Duo, возможно, больше не будет получать обновления, решение Microsoft сосредоточиться на другом форм-факторе своих будущих устройств указывает на стремление компании улучшить пользовательский опыт. Однако у существующих владельцев Surface Duo отсутствие обновлений вызывает чувство разочарования и желание получить дополнительную поддержку со стороны Microsoft.

источники:
– Центр Windows

By Габриэль Бота

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