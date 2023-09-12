The Astral Purple: Microsoft анонсирует новый беспроводной контроллер Xbox

Microsoft представила свое последнее дополнение к линейке беспроводных контроллеров Xbox — Astral Purple. В этой новой версии передняя панель темно-фиолетового цвета сочетается с белой задней частью, что напоминает дизайн более раннего контроллера Velocity Green.

Контроллер Xbox Astral Purple может похвастаться всеми ожидаемыми функциями, включая текстурированные бамперы и триггеры для улучшенного захвата, специальную кнопку «Поделиться», позволяющую легко делиться моментами игрового процесса, и разъем 3.5 мм для подключения аудиоустройств.

В течение этого года Microsoft представляла различные привлекательные конструкции контроллеров, отвечающие различным предпочтениям. Среди этих релизов — «динамичный» Stormcloud Vapour с ярким фоном и контроллер Starfield, выпущенный ограниченным тиражом.

В отличие от запуска Velocity Green, для Astral Purple, похоже, не существует каких-либо дополнительных продуктов или аксессуаров. Итак, если вы надеялись дополнить аксессуар подходящей толстовкой Xbox или подходящей док-станцией для быстрой зарядки, на этот раз вам может не повезти.

Беспроводной контроллер Xbox Astral Purple по цене £60/$65 поступит в продажу 19 сентября. Предварительные заказы на этот новый вариант цвета уже доступны в Microsoft Store.

В целом, Astral Purple предлагает геймерам еще один стильный и универсальный вариант персонализации игрового процесса на Xbox. Благодаря яркой цветовой гамме и надежным функциям этот контроллер обязательно понравится любителям, желающим обновить или расширить свою коллекцию.

Определения:

– Беспроводной контроллер Xbox: портативное устройство, предназначенное для использования с игровыми консолями Xbox и позволяющее игрокам управлять игровым процессом по беспроводной сети.

– Текстурированные бамперы и триггеры: кнопки на контроллере специально разработаны для обеспечения тактильных ощущений и улучшения захвата игроками.

– Разъем 3.5 мм: стандартный аудиоразъем, позволяющий пользователям подключать внешние аудиоустройства, такие как наушники или динамики, к контроллеру Xbox.

источники:

– Оригинальная статья: [Название источника]

– Источник изображения: [Название изображения]