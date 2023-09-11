CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Технологии

Microsoft представляет обязательство Copilot по защите авторских прав для защиты пользователей

ByГабриэль Бота

сентябрь 11, 2023
Microsoft представляет обязательство Copilot по защите авторских прав для защиты пользователей

Microsoft недавно объявила об обязательстве по защите авторских прав Copilot, целью которого является защита клиентов Copilot от исков о нарушении авторских прав. В соответствии с этим обязательством, если третья сторона подаст в суд на коммерческого клиента за нарушение авторских прав, связанное с использованием Microsoft Copilots или результатами, которые они генерируют, Microsoft возьмет на себя юридическую защиту и покроет любые убытки и судебные издержки.

Инициатива охватывает различные сервисы, включая Microsoft 365 Copilot для Word, Excel, PowerPoint, GitHub Copilot и Bing Chat Enterprise. Microsoft хочет внести ясность для клиентов, которые используют службы Copilot и результаты, которые они производят, заверив их, что им не нужно беспокоиться о потенциальных исках по поводу авторских прав.

Microsoft признает проблемы, связанные с авторским правом при использовании результатов генеративного ИИ. Авторы и художники, естественно, обеспокоены тем, как их работа используется для обучения моделей ИИ. Однако Microsoft хочет решить эти проблемы, взяв на себя ответственность за любые юридические риски, связанные с проблемами авторского права.

Это обязательство особенно примечательно, поскольку в прошлом году сама Microsoft столкнулась с иском об авторских правах Copilot. В иске утверждалось, что Microsoft, GitHub и партнер OpenAI скопировали общедоступный код для обучения своей модели машинного обучения Codex и помощника по программированию Copilot. Microsoft считает, что в иске не указаны какие-либо защищенные авторским правом произведения, которые были использованы не по назначению, и подчеркивается концепция добросовестного использования, которая разрешает нелицензионное использование произведений, защищенных авторским правом, в определенных ситуациях.

Microsoft подчеркивает свою чувствительность к проблемам авторов и признает, что генеративный ИИ поднимает новые проблемы государственной политики. Компания утверждает, что авторам крайне важно сохранять контроль над своими правами в соответствии с законом об авторском праве и получать справедливую компенсацию за свои произведения.

Кроме того, Microsoft внедрила фильтры и другие технологии, чтобы снизить вероятность того, что вторые пилоты создадут контент, нарушающий авторские права. Чтобы претендовать на возмещение ущерба, клиенты должны использовать предусмотренные ограждения и фильтры контента. Более того, клиенты не могут вводить данные в сервис Copilot, если у них нет соответствующих прав на их использование.

Важно отметить, что обязательства Microsoft по защите авторских прав Copilot не влияют на позицию компании в отношении заявлений о правах интеллектуальной собственности на результаты ее сервисов Copilot.

источники:
Microsoft

By Габриэль Бота

Похожие темы

Технологии

Apple использует искусственный интеллект для улучшения базовых функций в новых гаджетах

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу
Технологии

Франция запретила продажу iPhone 12 из-за уровня радиации

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа
Технологии

Apple добавляет поддержку NavIC в модели iPhone 15, используя индийскую альтернативу GPS

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Технологии

Apple использует искусственный интеллект для улучшения базовых функций в новых гаджетах

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Новости

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max: обзор последних моделей

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Технологии

Франция запретила продажу iPhone 12 из-за уровня радиации

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Технологии

Apple добавляет поддержку NavIC в модели iPhone 15, используя индийскую альтернативу GPS

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев