Microsoft представляет обязательство Copilot по защите авторских прав для защиты пользователей

Microsoft недавно объявила об обязательстве по защите авторских прав Copilot, целью которого является защита клиентов Copilot от исков о нарушении авторских прав. В соответствии с этим обязательством, если третья сторона подаст в суд на коммерческого клиента за нарушение авторских прав, связанное с использованием Microsoft Copilots или результатами, которые они генерируют, Microsoft возьмет на себя юридическую защиту и покроет любые убытки и судебные издержки.

Инициатива охватывает различные сервисы, включая Microsoft 365 Copilot для Word, Excel, PowerPoint, GitHub Copilot и Bing Chat Enterprise. Microsoft хочет внести ясность для клиентов, которые используют службы Copilot и результаты, которые они производят, заверив их, что им не нужно беспокоиться о потенциальных исках по поводу авторских прав.

Microsoft признает проблемы, связанные с авторским правом при использовании результатов генеративного ИИ. Авторы и художники, естественно, обеспокоены тем, как их работа используется для обучения моделей ИИ. Однако Microsoft хочет решить эти проблемы, взяв на себя ответственность за любые юридические риски, связанные с проблемами авторского права.

Это обязательство особенно примечательно, поскольку в прошлом году сама Microsoft столкнулась с иском об авторских правах Copilot. В иске утверждалось, что Microsoft, GitHub и партнер OpenAI скопировали общедоступный код для обучения своей модели машинного обучения Codex и помощника по программированию Copilot. Microsoft считает, что в иске не указаны какие-либо защищенные авторским правом произведения, которые были использованы не по назначению, и подчеркивается концепция добросовестного использования, которая разрешает нелицензионное использование произведений, защищенных авторским правом, в определенных ситуациях.

Microsoft подчеркивает свою чувствительность к проблемам авторов и признает, что генеративный ИИ поднимает новые проблемы государственной политики. Компания утверждает, что авторам крайне важно сохранять контроль над своими правами в соответствии с законом об авторском праве и получать справедливую компенсацию за свои произведения.

Кроме того, Microsoft внедрила фильтры и другие технологии, чтобы снизить вероятность того, что вторые пилоты создадут контент, нарушающий авторские права. Чтобы претендовать на возмещение ущерба, клиенты должны использовать предусмотренные ограждения и фильтры контента. Более того, клиенты не могут вводить данные в сервис Copilot, если у них нет соответствующих прав на их использование.

Важно отметить, что обязательства Microsoft по защите авторских прав Copilot не влияют на позицию компании в отношении заявлений о правах интеллектуальной собственности на результаты ее сервисов Copilot.

источники:

Microsoft