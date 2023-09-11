Microsoft и Barclays объединились для запуска Xbox Mastercard

Microsoft объявила о партнерстве с Barclays для выпуска карты Xbox Mastercard, предлагающей ряд преимуществ для пользователей Xbox в США. Карта доступна исключительно для инсайдеров Xbox. Карта не требует годовой платы и предоставляет различные вознаграждения за покупки, совершенные с ее помощью.

Владельцы карт будут зарабатывать карточные баллы за каждый доллар, потраченный на покупки, с разными ставками для разных категорий. Покупка соответствующих критериям продуктов в магазине Microsoft принесет держателям карт в 5 раз больше баллов, а потоковые сервисы, такие как Netflix и Disney+, принесут в 3 раза больше баллов. Службы доставки обедов, такие как Grubhub и DoorDash, также принесут в 3 раза больше баллов. За все остальные покупки будут начисляться баллы по обычной ставке 1х.

Помимо системы баллов, Xbox Mastercard предлагает и другие преимущества. Новые участники получат бонус в размере 5,000 карточных баллов и три месяца Xbox Game Pass Ultimate после первой покупки. Существующие участники могут подарить свой бонус Game Pass другу. Карта также имеет пять различных дизайнов, которые владельцы карт могут персонализировать с помощью собственных тегов игрока.

Карта Xbox Mastercard будет постепенно распространяться среди инсайдеров Xbox, начиная с 21 сентября, а к 2024 году она станет доступна всем игрокам Xbox в США.

Это сотрудничество является частью постоянных усилий Microsoft по расширению бренда Xbox за пределы игровых консолей. Ранее они выпустили такие продукты, как мини-холодильник Xbox Series X, и в сотрудничестве с Gucci создали ограниченную серию Gucci Xbox.

источники:

— Xbox-провод

- IGN