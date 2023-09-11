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Представляем Xbox Mastercard: карта мечты геймера для инсайдеров Xbox

ByРоберт Эндрю

сентябрь 11, 2023
Представляем Xbox Mastercard: карта мечты геймера для инсайдеров Xbox

Microsoft только что объявила о выпуске Xbox Mastercard, кредитной карты, предназначенной для инсайдеров Xbox в США. Этот неожиданный ход позволяет геймерам зарабатывать баллы за каждую покупку и обменивать их на игры и другие товары на xbox.com.

Карта Xbox Mastercard, выпущенная Barclays, не требует годовой платы и будет доступна инсайдерам Xbox, проживающим в континентальной части США, на Аляске и на Гавайях. Начиная с 21 сентября заинтересованные лица могут подать заявку на получение карты, которая будет выпускаться поэтапно в течение осеннего сезона.

Владельцы карт будут получать карточные баллы за каждый потраченный доллар. Покупка соответствующих критериям продуктов в Microsoft Store принесет вам 5-кратные карточные баллы, а использование служб доставки еды, таких как Grubhub и DoorDash, или потоковых сервисов, таких как Netflix и Disney+, принесет вам 3-кратные карточные баллы. За ежедневные покупки держатели карт получают 1x карточные баллы.

В дополнение к этим вознаграждениям Microsoft также предлагает некоторые заманчивые преимущества. За первые покупки вы получите 5,000 карточных баллов, что эквивалентно 50 долларам США. Кроме того, новые пользователи Xbox Game Pass получат три месяца Xbox Game Pass Ultimate за свою первую покупку или смогут подарить его другу.

Как и в случае с любой кредитной картой, важно учитывать годовую процентную ставку (APR). Xbox Mastercard предлагает три варианта: 20.99%, 26.99% или 31.99%, в зависимости от кредитоспособности владельца карты.

В то время как геймеры надеялись на новые новости Xbox Game Pass, появление карты Xbox Mastercard предоставляет инсайдерам Xbox прекрасную возможность получить дополнительные привилегии и награды. Подайте заявку скорее, чтобы повысить свой игровой опыт!

источники:
– Сообщение с объявлением Xbox Wire
– Условия использования карты Xbox Mastercard

By Роберт Эндрю

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