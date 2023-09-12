Microsoft Windows 11 все еще открывает ссылки в Microsoft Edge, несмотря на обещанные изменения

Согласно недавней статье, инсайдерская сборка Windows 11 от Microsoft по-прежнему открывает веб-ссылки в браузере Microsoft Edge, несмотря на предыдущее заявление компании о том, что она будет открывать ссылки в браузере пользователя по умолчанию. Это изменение должно было соответствовать Европейскому закону о цифровых услугах и Закону о цифровых рынках, которые требуют от «привратников», таких как Microsoft, избегать самостоятельных предпочтений.

Разработчик Дэниел Александерсен, тестировавший новую сборку Windows 11 Insider, обнаружил, что Edge по-прежнему принудительно открывается вместо браузера по умолчанию, независимо от местоположения пользователя. Александерсен также отметил, что в Windows 11 Dev Insider не было видимых изменений в открытии ссылок.

Было высказано предположение, что изменение может ограничиться вызовом таких приложений, как Outlook, вместо Edge или Windows. В этих случаях приложения будут изменены так, чтобы открывать ссылки в браузере по умолчанию, а не в Edge. Однако в коде подобных изменений обнаружено не было.

Эта проблема не нова, поскольку ранее Александерсен создал программу под названием EdgeDeflector для обхода поведения схемы URL-адресов Edge в Windows 10. Такое поведение Microsoft рассматривается некоторыми как способ отдать предпочтение собственным службам сторонним вариантам.

Стоит отметить, что Google представил собственную схему URL-адресов googlechrome: для открытия ссылок в Chrome на iOS вместо Safari. Позже Microsoft реализовала собственную схему microsoft-edge: для обработки URL-адресов системных компонентов Windows. Несмотря на попытки Brave и Mozilla перехватить эти ссылки, Microsoft не позволила сторонним приложениям игнорировать ее вмешательство.

Александерсен считает, что поведение Microsoft нарушает предпочтения пользователей и его трудно отличить от вредоносного поведения. Он предполагает, что Microsoft могла бы более экономно использовать свою схему URL-адресов для рекламных акций или управления учетными записями Microsoft.

В заключение, сборка Microsoft Windows 11 Insider по-прежнему открывает ссылки в Microsoft Edge, несмотря на обещания соблюдать браузер пользователя по умолчанию. Такое поведение вызвало опасения по поводу самонадеянности и ущемления предпочтений пользователей.