Недавний финальный тур Dead & Company в 2023 году стал не только финансовым успехом, но и стал кульминацией культурного и социологического феномена, который начался с Grateful Dead почти шесть десятилетий назад. Эта веха в истории Америки была отмечена в тематической статье в The New York Times. На протяжении всего тура Dead & Company использовала систему усиления Meyer Sound, предоставленную UltraSound, и широкоформатные громкоговорители с линейным массивом Meyer Sound PANTHER.

Универсальность и адаптируемость громкоговорителей PANTHER позволили плавно переключаться между различными типами площадок тура. Основная система для стадионных шоу состояла из четырех основных массивов PANTHER с дополнительными башнями задержки для лучшего покрытия задних рядов. Глубокая мощность баса была достигнута с помощью двух расположенных по бокам массивов и наземных сабвуферов. Складная система группы включала ряд динамиков Meyer Sound, обеспечивающих великолепное качество звука.

Фанаты неизменно хвалят качество звука на концертах Dead & Company, причем многие считают его лучшим, что они когда-либо слышали. Это свидетельство опыта и преданности делу всей команды UltraSound, включая системных инженеров, инженеров по мониторам, специалистов по громкой связи и специалистов по задержке. Партнерство между UltraSound, Meyer Sound и Grateful Dead сыграло решающую роль в предоставлении аудитории первоклассного звука.

Заглядывая вперед, у Дерека Физерстоуна, тур-директора и звукорежиссера, есть ощущение завершенности, но не завершенности. Хотя последний тур может ознаменовать конец эпохи, будущее группы и ее участников остается неопределенным. Однако продолжительное партнерство между Meyer Sound и Grateful Dead гарантирует, что впереди еще много чего, как в плане музыки, так и в плане инновационных звуковых технологий.

Источники: Непреходящее наследие The Grateful Dead переплетается с Meyer Sound Systems.