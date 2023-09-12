CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Технологии

Наследие Grateful Dead продолжает жить с Meyer Sound Systems

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Наследие Grateful Dead продолжает жить с Meyer Sound Systems

Недавний финальный тур Dead & Company в 2023 году стал не только финансовым успехом, но и стал кульминацией культурного и социологического феномена, который начался с Grateful Dead почти шесть десятилетий назад. Эта веха в истории Америки была отмечена в тематической статье в The New York Times. На протяжении всего тура Dead & Company использовала систему усиления Meyer Sound, предоставленную UltraSound, и широкоформатные громкоговорители с линейным массивом Meyer Sound PANTHER.

Универсальность и адаптируемость громкоговорителей PANTHER позволили плавно переключаться между различными типами площадок тура. Основная система для стадионных шоу состояла из четырех основных массивов PANTHER с дополнительными башнями задержки для лучшего покрытия задних рядов. Глубокая мощность баса была достигнута с помощью двух расположенных по бокам массивов и наземных сабвуферов. Складная система группы включала ряд динамиков Meyer Sound, обеспечивающих великолепное качество звука.

Фанаты неизменно хвалят качество звука на концертах Dead & Company, причем многие считают его лучшим, что они когда-либо слышали. Это свидетельство опыта и преданности делу всей команды UltraSound, включая системных инженеров, инженеров по мониторам, специалистов по громкой связи и специалистов по задержке. Партнерство между UltraSound, Meyer Sound и Grateful Dead сыграло решающую роль в предоставлении аудитории первоклассного звука.

Заглядывая вперед, у Дерека Физерстоуна, тур-директора и звукорежиссера, есть ощущение завершенности, но не завершенности. Хотя последний тур может ознаменовать конец эпохи, будущее группы и ее участников остается неопределенным. Однако продолжительное партнерство между Meyer Sound и Grateful Dead гарантирует, что впереди еще много чего, как в плане музыки, так и в плане инновационных звуковых технологий.

Источники: Непреходящее наследие The Grateful Dead переплетается с Meyer Sound Systems.

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Технологии

Изучение интересных функций iOS 17 и macOS Sonoma

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу
Технологии

Коды активации BGMI на 13 сентября: получите захватывающие награды для Battlegrounds Mobile India

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю
Технологии

Xbox представляет новый беспроводной контроллер Astral Purple

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Технологии

Изучение интересных функций iOS 17 и macOS Sonoma

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Технологии

Коды активации BGMI на 13 сентября: получите захватывающие награды для Battlegrounds Mobile India

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Новости

Acer XV242F: на рынке появился новый игровой монитор с частотой 540 Гц

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Новости

iPhone 15 Pro: цена и доступность

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев