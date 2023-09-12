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Meta представляет новые функции и улучшения для гарнитур Quest с обновлением v57

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Meta представляет новые функции и улучшения для гарнитур Quest с обновлением v57

Meta представила свое последнее обновление программного обеспечения v57 для гарнитур виртуальной реальности Meta Quest. Обновление содержит ряд новых функций и улучшений, направленных на улучшение пользовательского опыта. Среди заметных нововведений — расширенные возможности настройки аватара, возможность отмены отправки сообщений, групповые ссылки, свободное передвижение в Horizon Home и обновленный канал Explore.

Одним из ключевых обновлений являются расширенные возможности настройки аватара. Теперь у пользователей есть доступ к ползункам цвета, которые позволяют им с большей точностью настраивать оттенок кожи, цвет волос и цвет бровей. Это позволяет пользователям создавать аватары, очень похожие на их реальный внешний вид. Meta также представила новые варианты макияжа и раскраски лица для дальнейшей настройки.

Помимо настройки аватара, обновление v57 предоставляет возможность отменить отправку графических сообщений в виртуальной реальности и мобильном приложении Meta Quest. Теперь пользователи могут навести курсор на сообщение и выбрать «Отменить отправку сообщения», чтобы удалить его. И отправитель, и получатель получат уведомление о том, что сообщение не было отправлено. В настоящее время эта функция доступна в некоторых странах.

Meta также облегчила пользователям общение с друзьями и приглашение их присоединиться к группам. Ссылки на группы теперь можно создавать и делиться ими в виртуальной реальности или через платформы обмена сообщениями, такие как Instagram или Facebook. Пользователи также могут приглашать группы в приложения на вкладке «Люди», при этом приглашение отображается в групповом чате для быстрого доступа. Список контактов теперь будет автоматически открываться при включении гарнитуры.

Другие обновления включают в себя свободное передвижение в Horizon Home, позволяющее пользователям свободно телепортироваться и исследовать свою виртуальную домашнюю среду. Лента Explore была переименована в Horizon Feed, чтобы соответствовать брендингу Horizon Worlds. Meta также улучшила запись видео, многозадачность и отключила предупреждение о границах в некоторых приложениях с возможностями смешанной реальности.

Обновление v57 в настоящее время распространяется на гарнитуры Meta Quest Pro и Meta Quest 2, и ожидается, что дополнительные функции будут представлены на мероприятии Meta's Connect в конце этого месяца.

источники:
– Примечания к выпуску Meta Quest v57

By Мамфо Брешиа

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