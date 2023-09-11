Последнее обновление Meta позволяет улучшить настройку аватара на гарнитурах Quest VR

Компания Meta, ранее известная как Facebook, представила новое обновление для своих гарнитур Quest VR, предлагающее улучшенные возможности настройки аватаров. Обновление v57 позволяет пользователям точно настраивать внешний вид своего аватара, включая цвет волос и бровей, настройку тона кожи, выбор макияжа и раскраску лица.

Обновление направлено на улучшение возможностей виртуальной реальности, позволяя пользователям создавать аватары, которые лучше отражают их реальную жизнь. До обновления пользователи были ограничены выбором из набора заранее выбранных цветов волос, а версия v57 позволяет с помощью ползунков указывать базовый цвет волос и мелирование. Также были добавлены дополнительные варианты макияжа, такие как румяна и краска для лица.

Ожидается, что с предстоящим введением ножек аватаров общее качество аватаров Меты значительно улучшится. Обновление v57 также включает в себя другие улучшения, в том числе возможность отменить отправку графических сообщений, ребрендинг канала Explore в канал Horizon и удаление одновременной трансляции в мобильное приложение Quest на iPhone.

Ожидается, что на мероприятии Meta's Connect, запланированном на 27 и 28 сентября, будут представлены дальнейшие обновления программного обеспечения для гарнитуры Quest. Ожидается, что на мероприятии будет представлена ​​более подробная информация о слухах о Quest 3, а также о предстоящем мобильном приложении Horizon Worlds после недавнего тизера Meta о новостях Horizon Worlds в их блоге.

источники:

– Джей Питерс, The Verge

– Мета-блог: https://www.meta.com/en-GB/blog/what-horizon-worlds-has-taught-us-about-the-future-of-shared-virtual-reality/