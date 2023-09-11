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Возрождение наследия Philips CD-i: Арзетт и эмуляция «плохих» игр

ByВики Ставропулу

сентябрь 11, 2023
Возрождение наследия Philips CD-i: Арзетт и эмуляция «плохих» игр

В 1991 году Philips CD-i (интерактивный компакт-диск) появился в игровой индустрии. Хотя CD-i обещал воспроизводить как компакт-диски, так и видеоигры, его позорная слава кроется в самих играх, которые он предлагал. Примечательно, что франшиза Zelda была среди игр, появившихся на этой платформе, но была встречена всеобщим пренебрежением и разочарованием. Перенесемся в 2023 год: Сет Фулкерсон, известный как «Dopply», собирается выпустить Arzette: The Jewel of Faramore, платформер, отдающий дань уважения необычным и часто критикуемым играм эпохи CD-i.

Демонстрация Арзетт на PAX West 2023 продемонстрировала преданность и внимание к деталям, которые Фулкерсон вложил в проект. Игра точно передает визуальные эффекты и механику оригинальных игр Zelda для CD-i. Фулкерсон вместе с ценителями ретро-игр Limited Run тщательно переосмыслил нарисованные вручную фоны, детализированные спрайты и даже печально известные кат-сцены, которые многие презирали. Несмотря на негативное восприятие исходного материала, Фулкерсон видит потенциал в оригинальных играх, ценя их сочетание линейного и нелинейного дизайна уровней и их особый визуальный стиль.

Хотя эмуляция ретро-игр стала популярным жанром, Arzette выделяется как одна из первых попыток подражать опыту CD-i. Фулкерсон признает, что многие игроки, возможно, не имеют никаких знаний об играх, вдохновивших Арзетт, но считает, что нарисованный от руки платформер с очаровательными, а иногда и банальными роликами может понравиться каждому. Для тех, кто знаком с исходным материалом, по всей игре разбросаны пасхалки и тонкие отсылки, добавляющие дополнительный уровень удовольствия.

Хотя Фулкерсон не может явно ссылаться на оригинальные игры Zelda CD-i по юридическим причинам, он принимает их вдохновение, стремясь создать независимый и уникальный опыт с Arzette. Фактически, один из оригинальных художников игр CD-i Zelda, Роб Данлави, внес свой вклад в карту мира и искусство уровней в Arzette, демонстрируя связь между двумя проектами.

Что отличает Arzette от других, так это искренняя попытка возродить столь порочащую эпоху игр. Страсть Фулкерсона к недооцененным играм и его вера в их неиспользованный потенциал очевидны в этом проекте. С помощью Arzette он надеется продемонстрировать, что с помощью времени, ресурсов и хорошего игрового дизайна даже «плохие» игры можно превратить во что-то приятное и запоминающееся.

Источники: Nintendo Life.

By Вики Ставропулу

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