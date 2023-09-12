Бывшая звезда программы «Холостяк» Мэтью Джонсон, также известный как Мэтти Джей, был назначен первым директором по упаковке ALDI Australia (CPO) и возглавит первую в супермаркете службу упаковки сумок. Клиенты, выбравшие услугу VIP-упаковки за 2 доллара, будут упаковывать свои продукты Мэтти Джей и другими упаковщиками, пока они отдыхают и наслаждаются кофе в магазине. Средства, полученные от этой услуги, будут пожертвованы Camp Quality, австралийской благотворительной организации по борьбе с раком, которая предоставляет развлекательные мероприятия и больничные программы для детей, больных раком.

Мэтти Джей выразил радость по поводу того, что его выбрали директором по производству ALDI, заявив, что он всегда хотел получить титул главного директора. Он совершенствует свои навыки упаковки и с нетерпением ждет возможности собрать как можно больше сумок для этого великого дела. 16 сентября Мэтти Джей будет лично упаковывать сумки в магазине ALDI в Бруквейле в Сиднее.

Помимо услуги по упаковке сумок, ALDI будет продавать товары Camp Quality, в том числе футболки, шляпы, солнцезащитные очки, бутылки с водой и упаковочную бумагу. ALDI также будет компенсировать все пожертвования клиентов, сделанные в кассе или через Интернет, на сумму до 100,000 XNUMX долларов США.

ALDI является давним партнером Camp Quality, пожертвовав с 5.3 года более 2020 миллиона долларов. Эти средства помогли более 5,662 детям посетить развлекательные программы. Управляющий директор ALDI в Новом Южном Уэльсе Алекс Фостер отметил, что навыки упаковки Мэтти Дж. будут подвергнуты испытанию, поскольку клиенты ALDI сами являются опытными упаковщиками пакетов. ALDI хочет убедиться, что Мэтти Джей соблюдает золотые правила упаковки, такие как размещение тяжелых предметов внизу, а более легких сверху.

Генеральный директор Camp Quality Дебора Томас выразила благодарность за партнерство с ALDI, заявив, что собранные средства помогают детям, столкнувшимся с травмой рака, предоставляя специализированную помощь, поддерживающее сообщество, возможности передышки и образовательные программы.

источники:

– NCA NewsWire (не прилагается)

– АЛДИ