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Важность концептуальной модели в персонализации цифрового маркетинга

ByВики Ставропулу

сентябрь 11, 2023
Важность концептуальной модели в персонализации цифрового маркетинга

Стратегическое видение и персонализация — ключевые элементы успешного цифрового маркетинга. Однако многие организации с трудом реализуют эффективные инициативы по персонализации, поскольку им не хватает средств для концептуализации ее сути. Без стратегической структуры персонализация остается ограниченной тактическими приложениями, что затрудняет масштабируемость.

Парадигма McKinsey «4 D» – данные, принятие решений, проектирование и распространение – обеспечивает структурированный подход к персонализации в больших масштабах. Однако отсутствует практическое руководство по реализации аспекта «Принятие решения». Это может привести к фрагментированному обслуживанию клиентов и неэффективному принятию решений.

В основе каждой концептуальной модели персонализации лежат три ключевых компонента: этапы, предложения и условия. Этапы представляют собой этапы пути клиента и создают основу для персонализированного опыта. Предложения — это персонализированные точки соприкосновения на каждом этапе, преобразующие общие взаимодействия в личные диалоги. Условия — это руководящие принципы, определяющие, какие предложения каким клиентам предоставляются с учетом таких факторов, как атрибуты клиентов, поведение и контекст.

Визуализация модели персонализации имеет решающее значение для ее успеха. Точно так же, как дому нужен проект, стратегия персонализации требует проекта для обсуждения стратегии, согласования предложений и условий и определения требований к реализации. Позитивные утверждения используются для определения условий, избегая путаницы или дублирования. Для разных контекстов и каналов можно создать несколько моделей, что позволяет использовать более эффективные стратегии персонализации.

В целом, надежная концептуальная модель формирует основу эффективного принятия решений в области персонализации. Визуализируя модель и согласовывая предложения и условия, организации могут создавать целенаправленные и эффективные стратегии персонализации в своих усилиях по цифровому маркетингу.

источники:
– Источник: Суть
– Ссылки: McKinsey, Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей».

By Вики Ставропулу

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