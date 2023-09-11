Nintendo прекращает выпуск новых обновлений контента для Mario Kart Tour

Nintendo недавно объявила, что больше не будет выпускать новый контент для своей популярной мобильной гоночной игры Mario Kart Tour после 4 октября. Во внутриигровом сообщении, опубликованном в социальных сетях датамайнером под названием OatmealDome, Nintendo выразила благодарность сообществу за игру и сообщила, что будущие туры в игре будут состоять из уже выпущенного контента. Это означает, что в дальнейшем не будет добавляться никаких новых трасс, гонщиков, картов или планеров, а существующий контент будет перерабатываться на неопределенный срок.

Несмотря на отсутствие новых обновлений, Eurogamer сообщает, что в обозримом будущем в игру можно будет играть. Mario Kart Tour, запущенный в сентябре 2019 года, имел огромный успех для Nintendo: по состоянию на сентябрь 293 года глобальный доход составил около 2022 миллионов долларов. Механик гача «Трубы», который функционировал как ящики с добычей с нераскрытыми шансами. Эти трубки были удалены в сентябре 2022 года, но в настоящее время Nintendo сталкивается с групповым иском от родителя, чей ребенок якобы потратил 170 долларов на трубки Spotlight без их ведома.

Хотя новых обновлений для Mario Kart Tour не планируется, Nintendo продолжает работать над другими мобильными играми, такими как Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes и Super Mario Run. Кроме того, компания расширяет свою деятельность в таких областях, как организация мероприятий, наряду с недавним успехом фильма The Super Mario Bros. Movie.

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