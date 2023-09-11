Nintendo и издатель игр DeNA прекратят создание нового контента для популярной мобильной игры Mario Kart Tour начиная с 4 октября. Этот шаг предполагает, что Nintendo, возможно, смещает свое внимание с мобильных игр.

Чтобы отпраздновать годовщину игры, в рамках Юбилейного тура, который начнется 20 сентября, будет выпущен новый контент. Однако после запуска Battle Tour 4 октября Nintendo будет выпускать только старый контент. Компания заявила: «После Battle Tour, начиная с 04 апреля 10 года, не будет добавлено никаких новых трасс, водителей, картов или планеров». Nintendo не объяснила это решение, но выразила надежду, что игроки и дальше будут получать удовольствие от игры.

Mario Kart Tour имела значительный успех для Nintendo, став второй самой прибыльной мобильной игрой после Fire Emblem Heroes. Благодаря 230 миллионам загрузок он принес примерно 243 миллиона долларов дохода. Однако мобильные игры составляют относительно небольшой процент от общего дохода Nintendo по сравнению с такими конкурентами, как Activision и Take-Two.

Несмотря на ограниченный успех Nintendo на рынке мобильных игр, другие компании продолжают инвестировать в этот сектор. Sony, например, планирует к 50 году сделать около 2025% своих игр доступными на мобильных устройствах и ПК, а 20% новых игр PlayStation будут разрабатываться для смартфонов. Для достижения этой цели в прошлом году Sony запустила мобильное подразделение PlayStation Studios.

Решение Nintendo прекратить добавление нового контента в Mario Kart Tour отражает проблемы, с которыми компания столкнулась в индустрии мобильных игр. Однако еще неизвестно, означает ли этот шаг больший сдвиг в общей стратегии Nintendo.

источники:

Хроника видеоигр