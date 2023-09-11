Стоит ли инвестировать в акции Apple ради роста или стоимости?

Что касается акций Apple (AAPL), эксперты полагают, что нет необходимости паниковать, несмотря на недавние сообщения о запрете iPhone в Китае. «Золотая установленная база компании, насчитывающая 2 миллиарда потребителей», и сильная репутация бренда делают ее впечатляющим вариантом для инвестиций. Однако остается вопрос, является ли Apple акциями стоимости или акциями роста.

Будучи доминирующим игроком в индустрии смартфонов и имея на руках значительную сумму денежных средств, Apple попадает в категорию зрелой компании со стабильной прибылью, аналогичной стоимостным акциям. Однако рынок не обязательно оценивает его как таковой. С другой стороны, у Apple также отсутствуют явные признаки быстрого роста, которые могли бы проявляться в акциях настоящего роста.

Несмотря на эту неопределенность, есть надежда на будущий рост Apple. Развивающиеся рынки, такие как Индия, предоставляют значительные возможности для расширения. Кроме того, аналитики полагают, что искусственный интеллект (ИИ) станет основным катализатором роста Apple в ближайшие годы.

Если вы верите, что у Apple есть потенциал стать еще больше и расти дальше, вы можете инвестировать в компанию. Однако важно учитывать, платите ли вы за доминирование Apple, ее устойчивость или будущий рост.

Рекомендации аналитиков Уолл-стрит по акциям Apple на данный момент включают 35 покупок, 14 удержаний и XNUMX продажи. В конечном счете, решение инвестировать в Apple должно основываться на вашей собственной оценке перспектив роста компании и ваших инвестиционных целей.

источники:

- Yahoo Finance