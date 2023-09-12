macOS Sonoma: чего ожидать от последней версии macOS

Apple объявила дату выпуска macOS Sonoma, также известной как macOS 14, которая станет доступна публике 26 сентября. Эта последняя версия macOS содержит несколько новых функций, которые улучшают взаимодействие с пользователем и делают ее более похожей на iOS.

Одним из ключевых обновлений в macOS Sonoma является добавление виджетов рабочего стола, которые позволят пользователям Mac настраивать свои рабочие столы с помощью полезных и интерактивных виджетов. Эта функция получила широкую популярность на устройствах iOS, и теперь пользователи Mac могут наслаждаться таким же удобством и функциональностью.

Видеоконференции стали неотъемлемой частью нашей жизни, и macOS Sonoma стремится улучшить этот опыт с помощью новых функций. В операционной системе будут представлены инструменты совместного использования экрана и наложение Presenter, которое позволит говорящим перемещаться перед общим экраном во время видеозвонков.

Safari, браузер по умолчанию в macOS, также получит значительные обновления в Sonoma. Одним из примечательных дополнений являются профили браузера, которые позволяют пользователям создавать различные наборы закладок и настраивать возможности просмотра в соответствии со своими предпочтениями. Кроме того, функции поиска в Safari станут более отзывчивыми, предоставляя пользователям более быстрые и точные результаты.

Для установки macOS Sonoma вам понадобится совместимое устройство. Самые ранние модели, поддерживающие эту операционную систему, включают MacBook или Mac Mini 2018 года, iMac 2019 года, iMac Pro 2017 года, Mac Pro 2019 года или Mac Studio 2022 года. Чтобы пользоваться обновленными функциями и улучшениями, предлагаемыми Sonoma, важно убедиться, что ваше устройство соответствует минимальным требованиям.

В заключение, macOS Sonoma обещает предоставить пользователям Mac новые интересные функции и улучшения. Благодаря виджетам рабочего стола, улучшенным возможностям видеоконференций и более отзывчивому браузеру Safari эта последняя версия macOS обеспечит лучший пользовательский интерфейс и более тесную интеграцию с устройствами iOS.

Определения:

– macOS: серия операционных систем, разработанных Apple Inc. для компьютеров Macintosh.

– Sonoma: кодовое имя последней версии macOS, также известной как macOS 14.

– iOS: мобильная операционная система, разработанная Apple Inc. для устройств iPhone, iPad и iPod Touch.

источники:

– Моника Чин, «macOS Sonoma выйдет 26 сентября», The Verge.